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МирФан

Семье пришлось выбросить елку из дома, когда они посмотрели на ствол дерева (фото)

Семья нашла на стволе новогодней елки жуков, личинки, вредители, дерево, курьезы, интересные истории
Фото: Pixels | Пара обнаружила неприятный "сюрприз" на стволе елки

Хозяева начали генеральную уборку: женщина взялась за пылесос, а мужчина начал снимать украшения с елки перед тем, как выбросить дерево.

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Пара выбросила новогоднюю елку из дома, когда увидела, что именно прячется на стволе дерева. О своем неприятном опыте они рассказали на странице в TikTok, собрав с момента публикации более 6,8 миллиона просмотров.

"POV: Вы должны избавиться от своей елки 18 декабря. Грустно и больно, но ее пришлось убрать. Отныне буду покупать искусственную", — указано в описании к видео.

В кадре крупным планом показана елка с крошечными черными жучками, ползающими по стволу и ветвям. Хозяева, чтобы избавиться от этих вредителей, начали генеральную уборку: женщина взялась за пылесос, а мужчина начал снимать украшения с елки перед тем, как выбросить дерево.

Версии людей

Пользователи сети в комментариях предположили, что это тля — разновидность мелких насекомых, которые часто встречаются на свежесрубленных елках, откладывая яйца еще в конце лета или осенью.

Семья нашла на стволе новогодней елки жуков, личинки, вредители, дерево, курьезы, интересные истории Fullscreen
Жуки на елке
Фото: TikTok

Специалисты утверждают, что эти существа не кусаются и не жалят людей, но рекомендуют проверять дерево перед тем, как заносить в жилое помещение. По их словам, замеченных на елке личинки можно осторожно удалить с помощью бумажного полотенца или перчаток.

Реакция сообщества

Зрители, просмотрев этот ролик, были не на шутку напуганы.

  • "Я сейчас со страхом смотрю на свою настоящую елку";
  • "Новый страх разблокирован";
  • "Еще одна причина, почему я люблю свое искусственное дерево. Это травмировало бы меня на всю жизнь";
  • "Они слишком похожи на клеща, я бы расплакалась".

Напомним, ранее Фокус писал о возмущенных жителях швейцарского города Ла-Шо-де-Фон, которые заставили местные власти избавиться от "позорной" елки, установленной возле железнодорожного вокзала. Люди в социальных сетях массово сетовали, что новогоднее дерево слишком уродливое и портит им атмосферу грядущего праздника.

Кроме того, жители города Марч, что в британском графстве Кембриджшир, назвали свою елку "новой Пизанской башней". 30-футовое (примерно 9 м) дерево на центральной площади Маркет-Плейс очень сильно наклонилось в сторону.