Родині довелось викинути ялинку з дому, коли вони побачили стовбур дерева (фото)

Господарі почали генеральне прибирання: жінка взялась за порохотяг, а чоловік почав знімати прикраси з ялинки перед тим, як викинути дерево.

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Пара викинула новорічну ялинку з дому, коли побачила, що саме ховається на стовбурі дерева. Про свій неприємний досвід вони розповіли на сторінці у TikTok, зібравши з моменту публікації понад 6,8 мільйона переглядів.

"POV: Ви повинні позбутися своєї ялинки 18 грудня. Сумно і боляче, але її довелося прибрати. Відтепер купуватиму штучну", — вказано в описі до відео.

У кадрі великим планом показана ялинка з крихітними чорними жучками, що повзають по стовбуру та гілках. Господарі, аби позбутися цих шкідників, почали генеральне прибирання: жінка взялась за порохотяг, а чоловік почав знімати прикраси з ялинки перед тим, як викинути дерево.

Версії людей

Користувачі мережі у коментарях припустили, що це попелиця — різновид дрібних комах, які часто зустрічаються на свіжозрубаних ялинках, відкладаючи яйця ще наприкінці літа або восени.

Жуки на ялинці Фото: TikTok

Фахівці стверджують, що ці істоти не кусаються і не жалять людей, але рекомендують перевіряти дерево перед тим, як заносити в житлове приміщення. За їхніми словами, помічених на ялинці личинки можна обережно видалити за допомогою паперового рушника або рукавичок.

Реакція спільноти

Глядачі, переглянувши цей ролик, були не на жарт налякані.

"Я зараз зі страхом дивлюся на свою справжню ялинку";

"Новий страх розблоковано";

"Ще одна причина, чому я люблю своє штучне дерево. Це травмувало б мене на все життя";

"Вони занадто схожі на кліща, я б розплакалася".

Нагадаємо, раніше Фокус писав про обурених жителів швейцарського міста Ла-Шо-де-Фон, котрі змусили місцеву владу позбавитись "ганебної" ялинки, встановленої біля залізничного вокзалу. Люди у соціальних мережах масово нарікали, що новорічне дерево надто потворне та псує їм атмосферу прийдешнього свята.

Крім того, жителі міста Марч, що у британському графстві Кембриджшир, назвали свою ялинку "новою Пізанською вежею". 30-футове (приблизно 9 м) дерево на центральній площі Маркет-Плейс дуже сильно похилилося вбік.