Родині довелось викинути ялинку з дому, коли вони побачили стовбур дерева (фото)
Господарі почали генеральне прибирання: жінка взялась за порохотяг, а чоловік почав знімати прикраси з ялинки перед тим, як викинути дерево.
Пара викинула новорічну ялинку з дому, коли побачила, що саме ховається на стовбурі дерева. Про свій неприємний досвід вони розповіли на сторінці у TikTok, зібравши з моменту публікації понад 6,8 мільйона переглядів.
"POV: Ви повинні позбутися своєї ялинки 18 грудня. Сумно і боляче, але її довелося прибрати. Відтепер купуватиму штучну", — вказано в описі до відео.
У кадрі великим планом показана ялинка з крихітними чорними жучками, що повзають по стовбуру та гілках. Господарі, аби позбутися цих шкідників, почали генеральне прибирання: жінка взялась за порохотяг, а чоловік почав знімати прикраси з ялинки перед тим, як викинути дерево.
Версії людей
Користувачі мережі у коментарях припустили, що це попелиця — різновид дрібних комах, які часто зустрічаються на свіжозрубаних ялинках, відкладаючи яйця ще наприкінці літа або восени.
Фахівці стверджують, що ці істоти не кусаються і не жалять людей, але рекомендують перевіряти дерево перед тим, як заносити в житлове приміщення. За їхніми словами, помічених на ялинці личинки можна обережно видалити за допомогою паперового рушника або рукавичок.
Реакція спільноти
Глядачі, переглянувши цей ролик, були не на жарт налякані.
- "Я зараз зі страхом дивлюся на свою справжню ялинку";
- "Новий страх розблоковано";
- "Ще одна причина, чому я люблю своє штучне дерево. Це травмувало б мене на все життя";
- "Вони занадто схожі на кліща, я б розплакалася".
Нагадаємо, раніше Фокус писав про обурених жителів швейцарського міста Ла-Шо-де-Фон, котрі змусили місцеву владу позбавитись "ганебної" ялинки, встановленої біля залізничного вокзалу. Люди у соціальних мережах масово нарікали, що новорічне дерево надто потворне та псує їм атмосферу прийдешнього свята.
Крім того, жителі міста Марч, що у британському графстві Кембриджшир, назвали свою ялинку "новою Пізанською вежею". 30-футове (приблизно 9 м) дерево на центральній площі Маркет-Плейс дуже сильно похилилося вбік.