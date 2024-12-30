Зірка від Swarovski та кілометри гірлянд: чим відрізняються головні ялинки США та України (відео)

Біля Рокфеллер-центру в Нью-Йорку встановили справжнє 70-річне дерево, яке привіз садівник родини Рокфеллерів. Українська ялинка скромніша за походженням: це штучне дерево, але його прикрасили великою кількістю іграшок.

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Головні новорічні дерева України та США відрізняються. Журналісти українського каналу "Новини.LIVE" порівняли на відео ялинки у двох мегаполісах: у Нью-Йорку та Києві.

Який вигляд має ялинка в Нью-Йорку

Біля Рокфеллер-центру в Нью-Йорку в манхеттенському Мідтауні можна побачити справжнє 70-річне дерево заввишки 23 метри, доставлене з Міннесоти. На його верхівці сяє зірка від Swarovski, а всього на дереві налічується до 50 000 різних вогнів.

Простоїть дерево до середини січня, після того ялинки передадуть компанії-переробнику, яка використає її у зведенні будинків для нужденних.

"Це жива ялинка, яку садівник сім'ї Рокфеллерів привіз сюди і дивився на неї ще з 2020 року", — коментують журналісти.

Головна новорічна ялинка в Києві

Головна новорічна ялинка України на Софійській площі в Києві являє собою 15-метрове штучне дерево. Його прикрасили 2-кілометровою гірляндою блакитного кольору і двома тисячами іграшок. Демонтаж ялинки в Києві планують 10 січня.

Фокус раніше писав, коли краще прибрати святкову ялинку. Існує повір'я, що найкраще робити це у "дванадцяту ніч", або ввечері 5 січня.

Також Фокус ділився порадами, що обов'язково має бути на новорічній ялинці для привернення стабільності, захисту та нового народження. Прикрасивши святкове дерево колоссям пшениці, можна залучити фінансовий достаток у новому році.