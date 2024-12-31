2025-й — рік змії: що вона символізує, кому принесе щастя і кому підкине труднощів

Новий рік проходитиме під знаком зеленої дерев'яної змії. Китайці вірять, що вона принесе удачу не всім, а в деякі дати радять проявляти особливу обережність.

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Вже вночі з 31 грудня на 1 січня українці святкуватимуть прихід нового 2025 року. У "ТСН" пояснили, які сюрпризи він готує за східним календарем.

Під яким знаком проходитиме 2025 рік

За східною традицією, кожен рік має тваринний символ, які циклічно повторюються — кожні 12 років. Новий 2025 рік буде під знаком зеленої дерев'яної змії. В Китай він почнеться 29 січня і закінчиться 16 лютого 2026 року.

Китайці вірять, що 2025 рік буде періодом змін та нових можливостей. Це пов’язано з тим, що змія — символ мудрості, спокою, інтуїції, гнучкості та адаптації.

В китайській астрології змія — найзагадковіша та найсильніша тварина. Коли вона впливає на рік, він несе потужні трансформації, нові виклики та самопізнання. Східна мудрість каже, що наступні 12 місяців будуть роком довгострокових планів та стратегічних дій. Тож важливо зважено ухвалювати будь-які рішення та довіряти своїй інтуїції.

Однак змія несе не лише мудрість, але й внутрішню силу. Люди, народжені у рік змії, відрізняються аналітичним мисленням, вмінням завжди знаходити вихід та схильністю до самопізнання.

Яка стихія пануватиме у новому році

З тваринами китайського зодіаку пов’язані стихії, всього їх п’ять — вогонь, дерево, вода, метал та земля. 2025 рік — зеленої дерев’яної змії, отже стихією буде дерево. Важливо, що йдеться не про осіннє дерево, яке скидає листя, а молоде і зелене.

Дерево означає, що починання здебільшого будуть успішними. Якщо не всі плани на 2024 рік були реалізовані, то є шанс втілити ці мрії в новому році. Робота над будь-якими починаннями буде продуктивнішою. У новому році будуть доречними креативний підхід та свіжі ідеї, щоб розв’язати банальні проблеми або ті, які вже набридли,

Які кольори будуть щасливими

2025 принесуть щастя кольори, пов’язані зі стихією дерева. Йдеться про білий, чорний, жовтий та золотий.

Золотий і жовтий — символи багатства, тепла і щастя. Білий означає нові починання, чистоту та життя "з нового аркуша". Чорний оманливо здається похмурим, але символізує мудрість і глибину.

Для кого 2025 рік буде вдалим

За китайським гороскопом, новий рік буде особливо щасливим для тих, хто народився у рік мавпи, півня або бика. До деяких труднощів у професійному й особистому житті варто готуватись тим, хто народився у рік коня, свині або тигра.

Ті, хто народився у рік змії, за східною традицією мають відчути підсилення основних своїх рис — інтуїції, мудрості та обачності.

Щасливі й нещасливі дати нового року

У Китаї вірять, що для тих, хто народився у рік змії, найщасливішими у 2025 році будуть такі числа: 2, 8 та 9. Ці дати будь-якого місяця — найсприятливіші для договорів, починань і важливих рішень.

Найменш щасливими вважають такі числа: 1, 6 та 7. В ці дати кожного з 12 місяців радять виявляти особливу обережність.

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