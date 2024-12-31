2025-й — год змеи: что она символизирует, кому принесет счастье и кому подкинет трудностей

Новый год будет проходить под знаком зеленой деревянной змеи. Китайцы верят, что она принесет удачу не всем, а в некоторые даты советуют проявлять особую осторожность.

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Под каким знаком будет проходить 2025 год

По восточной традиции, каждый год имеет животный символ, которые циклически повторяются — каждые 12 лет. Новый 2025 год будет под знаком зеленой деревянной змеи. В Китае он начнется 29 января и закончится 16 февраля 2026 года.

Китайцы верят, что 2025 год будет периодом перемен и новых возможностей. Это связано с тем, что змея — символ мудрости, спокойствия, интуиции, гибкости и адаптации.

В китайской астрологии змея — самое загадочное и сильное животное. Когда она влияет на год, он несет мощные трансформации, новые вызовы и самопознание. Восточная мудрость говорит, что следующие 12 месяцев будут годом долгосрочных планов и стратегических действий. Поэтому важно взвешенно принимать любые решения и доверять своей интуиции.

Однако змея несет не только мудрость, но и внутреннюю силу. Люди, рожденные в год змеи, отличаются аналитическим мышлением, умением всегда находить выход и склонностью к самопознанию.

Какая стихия будет царить в новом году

С животными китайского зодиака связаны стихии, всего их пять — огонь, дерево, вода, металл и земля. 2025 год — зеленой деревянной змеи, следовательно стихией будет дерево. Важно, что речь идет не об осеннем дереве, которое сбрасывает листья, а молодом и зеленом.

Дерево означает, что начинания в основном будут успешными. Если не все планы на 2024 год были реализованы, то есть шанс воплотить эти мечты в новом году. Работа над любыми начинаниями будет более продуктивной. В новом году будут уместными креативный подход и свежие идеи, чтобы решить банальные проблемы или те, которые уже надоели,

Какие цвета будут счастливыми

2025 принесут счастье цвета, связанные со стихией дерева. Речь идет о белом, черном, желтом и золотом.

Золотой и желтый — символы богатства, тепла и счастья. Белый означает новые начинания, чистоту и жизнь "с нового листа". Черный обманчиво кажется мрачным, но символизирует мудрость и глубину.

Для кого 2025 год будет удачным

По китайскому гороскопу, новый год будет особенно счастливым для тех, кто родился в год обезьяны, петуха или быка. К некоторым трудностям в профессиональной и личной жизни стоит готовиться тем, кто родился в год лошади, свиньи или тигра.

Те, кто родился в год змеи, по восточной традиции должны почувствовать усиление основных своих черт — интуиции, мудрости и осмотрительности.

Счастливые и несчастливые даты нового года

В Китае верят, что для тех, кто родился в год змеи, самыми счастливыми в 2025 году будут такие числа: 2, 8 и 9. Эти даты любого месяца — самые благоприятные для договоров, начинаний и важных решений.

Наименее счастливыми считают такие числа: 1, 6 и 7. В эти даты каждого из 12 месяцев советуют проявлять особую осторожность.

Напомним, в Киеве ежегодно устанавливают главную елку страны, но не все из них были удачными. Некоторые новогодние деревья из прошлого порождали целую волну мемов, что заставляло власть даже вносить определенные изменения в их внешний вид.

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