Потепление до +14 и сразу морозы: Диденко предупредила о погодных "аномалиях" в 2025 году

В начале нового года погода будет скорее напоминать раннюю весну. Однако эксперт призвала не забывать, что по календарю — зима.

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Новый 2025 год подготовил для Украины немало сюрпризов, и долго ждать их не придется. Детальным прогнозом погоды 31 декабря поделилась синоптик Наталья Диденко.

Прогноз погоды на 1 января

Погода в первый день 2025 года скорее будет напоминать раннюю весну. Днем столбики термометров будут фиксировать от +5 до +9 градусов, а на юге будет еще теплее — от +9 до +12 градусов. Осадков не предвидится.

Весеннюю атмосферу усилит ветер, западные порывы которого могут достигать до 15-20 метров в секунду. Диденко призвала к осторожности.

В Киеве ночью прогнозируют от +1 до +3 градусов, а днем — от +5 до +7. Снега или дождей в столице также не будет. Однако киевляне почувствуют порывистый, порой до сильных порывов 15-20 метров в секунду, ветер.

Потепление и похолодание: прогноз погоды

2 января в Украине станет еще теплее. Столбики термометров в регионах будут фиксировать до 9-14 градусов тепла.

Однако синоптик призвала не забывать, что по календарю сейчас — зима. Уже 3-4 января она спрогнозировала "морозное похолодание".

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