Более 50 температурных рекордов: 2024 год в Киеве стал самым теплым в истории

В самый холодный день этого года было минус 15,8°С, а в самый жаркий — плюс 36,0°С.

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В 2024 году в Киеве было зафиксировано 52 температурных рекорда, больше всего их было в апреле (13) и в июле (14). В целом этот год стал самым теплым в столице за время проведения наблюдений. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория.

Там отметили, что по данным наблюдений метеостанции обсерватории среднегодовая температура 2024 года в столице составила +11,4°С. Этот показатель на 2,4°С выше климатической нормы. В целом в 2024 году температура воздуха превышала среднемноголетние показатели во все его месяцы, особенно в феврале и сентябре. Эти месяцы имели наибольшие положительные отклонения — 5,2°С и 5,7°С соответственно.

В обсерватории рассказали, что холоднее всего было 9 января — минус 15,8°С. А вот самое жаркое — 16 июля. В этот день температура в тени достигла плюс 36,0°С.

В течение года выпало 642 мм осадков — это 104% климатической нормы. Однако они распределились очень неравномерно. В частности, почти по две месячные нормы было в апреле и июне и только 23% и 36% от средних многолетних показателей в мае и сентябре.

Кроме того, по словам представительницы Укргидрометцентра Натальи Птухи, аномально теплая погода будет держаться в Украине в течение первого месяца 2025 года. Она отметила, что холодные периоды будут короче, а дней с температурами выше климатической нормы становится больше.

А вот синоптик Наталья Диденко отметила. что Новый 2025 год подготовил для Украины немало сюрпризов, и долго ждать их не придется. В начале нового года погода будет скорее напоминать раннюю весну, однако не следует забывать, что по календарю — зима.