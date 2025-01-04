Після сильних морозів в Україні суттєво потеплішає: прогноз погоди (карта)

На вихідних в Україні буде холодно, до 9 градусів морозу. А вже наступного вівторка в країні потеплішає одразу до 10 градусів.

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Субота, 4 січня та неділя, 5 січня, стануть найхолоднішими днями в Україні у найближчому майбутньому. Про це розповіла синоптикиня Наталка Діденко.

У ніч на 5-те січня очікується -4-9 градусів, а у неділю вдень максимально передбачається від 0 до -2 градусів. У південній частині країни 0-3 градуси тепла. На дорогах ожеледиця, попередила вона.

Майже цілий вікенд в Україні триматиметься суха погода, лише ввечері в неділю на Закарпатті та в Карпатах сніжитиме.

У Києві 5-го січня без опадів, сонячно. Вночі -4-6 градусів, вдень 0-2 градуси морозу. А вже із 6-7 січня в Україні розпочнеться потепління, спочатку до відлиги, потім до +4+10 градусів, — повідомила Наталка Діденко.

Прогноз погоди від Українського гідрометцентру

Гідрометцентр прогнозує, що у суботу, 4 січня, в країні очікується невеликий сніг, на сході та півдні з дощами.

Погода в Україні на 4 січня 2025 року Фото: УкрГМЦ

Температура повітря складатиме від +6 на півдні до -6 на заході.

У неділю, 5 січня, невеликий сніг пройде лише на Закарпатті. На усій території країни зберігатиметься хмарна з проясненнями погода.

Погода в Україні на 5 січня 2025 року Фото: УкрГМЦ

Температура повітря коливатиметься від +3 до -8 градусів.

У понеділок, 6 січня, опадів не передбачається лише на сході та півдні України. Гідрометцентр прогнозує невеликий мокрий сніг з дощем на півночі, заході та центрі країни.

Погода в Україні на 6 січня 2025 року Фото: УкрГМЦ

Температура повітря коливатиметься від +7 на півдні та Прикарпатті до -7 на сході.

Потепління до +10

У вівторок, 7 січня, очікується суттєве потепління. Денна температура складатиме від 5 до 10 градусів з позначкою "плюс".

Погода в Україні на 7 січня 2025 року Фото: УкрГМЦ

Вночі ж температура знизиться до -1+5 градусів.

Нагадаємо, синоптикиня Наталка Діденко розповідала, що 2025 рік підготував для українців чимало погодних сюрпризів.

А Центральна геофізична обсерваторія нагадала, що у 2024 році в Києві було зафіксовано 52 температурних рекорди. Загалом він став найтеплішим у столиці за час проведення спостережень.