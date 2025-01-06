До України йде аномальне потепління: до кінця тижня температура зросте до +15 (карта)

Протягом тижня стовпчики термометра фіксуватимуть підвищення температури до 10-14 градусів, однак уже на вихідних до України повернеться прохолодна погода з дощем і мокрим снігом.

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Протягом тижня в Україні буде мінлива погода — протягом тижня поступово зростатиме температура, однак вже на вихідних вона зміниться на холодну, а дощі зміняться на сніг. Про це повідомляє УНІАН.

У вівторок, 7 січня, стовпчики термометрів по всій Україні показуватимуть +4°…+7°, на заході — до +10°, а на півдні повітря прогріється до +12°. На всій території країни очікується мінлива хмарність та без істотних опадів.

Погода 7 січня (Фото: УНІАН)

У середу, 8 січня, на північному заході та південному сході України пройдуть опади, однак показники стовпчика продовжуватимуть зростати. В переважній більшості областей очікується зростання температури до +5°…+11°, а на півдні складатиме +10°…+13°.

Погода 8 січня (Фото: УНІАН)

У четвер, 9 січня, на практично всій території України очікується температура до +6°…+11°, на півдні буде до +14°. Водночас лише на півночі країни стовпчик опуститься до +4°…+6°, однак істотних опадів не передбачається.

Погода 9 січня (Фото: УНІАН)

В п'ятницю, 10 січня, на заході України очікується дощ і мокрий сніг. Загалом повітря прогріється до +7°…+10°, в низці регіонів України на півдні та в центрі стовпчики термометра досягнуть позначки в +11°…+15°.

Погода 10 січня (Фото: УНІАН)

Однак вже на вихідних, 11 і 12 січня, синоптики передбачають падіння температури до показників -1°…+4°. Водночас тільки на півдні країни буде зберігатися тепла погода до +6°…+8°, а погода зміниться на похмуру. На заході України передбачаються опади у вигляді дощу та мокрого снігу.

Погода 11 січня (Фото: УНІАН)

Погода 12 січня (Фото: УНІАН)

Нагадаємо, Фокус повідомляв про те, якою буде погода на Водохреще в Україні. Синоптики прогнозують завтра в Україні невеликий мокрий сніг і дощ.

Також раніше стало відомо, що в Україні суттєво потеплішає через кілька днів з початку нового року. Протягом вихідних на всій території країні було холодно, однак з початком нового тижня очікується поступове підвищення температури до +10.