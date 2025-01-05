Від морозу до 9 градусів тепла: якою буде погода на Водохреще в Україні

Синоптики прогнозують завтра в Україні невеликий мокрий сніг і дощ. Вночі стовпчики термометрів подекуди опустяться до 8 градусів морозу.

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У понеділок, 6 січня, в Україні православні та греко-католики відзначають Водохреще, або Богоявлення Господнє. Деякі люди у цей день традиційно занурюються в ополонку. В Укргідрометцентрі розповіли, якою буде погода на Водохреще.

За даними синоптиків, погода на Водохреще в Україні обіцяє бути хмарною, досить м'якою, але з періодичними опадами. У ніч проти 6 січня прогнозують невеликий мокрий сніг та дощем вдень, особливо в західних і південних областях.

Температура повітря коливатиметься від 3-8° морозу вночі. На Прикарпатті вдень від 1° морозу до 4° тепла. В Криму та більшості південних областей — до 9° тепла.

Якою буде погода на Водохреще Фото: Укргідрометцентр

На дорогах, крім півдня, подекуди можлива ожеледиця, тож слід бути обережними.

Вітер південний, 7-12 м/с, в західних, вдень і в південних областях місцями із поривами 15-20 м/с.

У Києві та Київській області погода на Водохреще також буде хмарною. Вночі без опадів, а вдень невеликий мокрий сніг та дощ. На дорогах подекуди ожеледиця.

Температура у столиці вночі 4-6° морозу, вдень 0-2° тепла. На Київщині вночі 3-8° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла.

Прогноз погоди на тиждень

Новий синоптичний тиждень в Україні розпочнеться з потепління, повідомила синоптикиня Наталка Діденко. Уже 7 січня температура повітря в окремих регіонах сягне +5…+12°. Атмосферні фронти принесуть вологу погоду: мокрий сніг поступово переходитиме в дощ.

Вітер залишатиметься переважно південного напрямку, часом рвучкий. Київ також відчує потепління: у вівторок повітря прогріється до +7°.

"Тримайте голови і судини в рівновазі, не промочіть ноги, не посковзніться на дорозі, закутайте шию, погодуйте правильно пташок", — зазначила Діденко.

Нагадаємо, 6 січня синоптикиня Наталка Діденко писала, що з вівторка в Україні потеплішає до 10 градусів.