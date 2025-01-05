Злий дух, спалювання Дідуха та голодна кутя: головні традиції святкування Водохреща 2025

Водохреща відоме саме освячуванням води в річках, озерах та ставках. Зазвичай свята вода мала цілющі властивості, однак не всі знають, чому так відбулось.

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Хрещення Господнє — останнє зі свят різдвяного циклу. Цього дня віряни святкують здійснення Таїнства Хрещення, яке Ісус Христос зробив у 30 років на річці Йордан. Тому вода на свято вважається священною, вона здатна очищати тіло та душу від хвороб чи гріхів, тому українці люблять купатися цього дня в ополонці. Фокус розповідає про традиції, звичаї Водохреща.

Коли Водохреща 2025

Багато років його святкували 19 січня. Однак 1 вересня 2023 року Православна церква України та Українська Греко-Католицька Церква остаточно перейшли на новий календар та визначили інші дати для звичних дат. Тому зараз його за новим стилем православні християни святкують6 січня.

Традиції Водохреща 2025

Святкування Водохреща розпочинається ще напередодні – 5 січня освяченням води в річках, озерах та ставках. Зараз під час богослужіння її святять ще й у спеціальній металевій чаші (агіасматарій).

Серед традицій також є вирізання хреста з криги. Його ставили біля ополонки та могли облити червоним буряковим квасом або калиновим соком, прикрасити гілками ялинки.

Часто в цей день лютували найбільш морози з вітром і хурделицею. Люди вірили: це гнівається злий дух через те, що його виганяють із води та посилає завірюху, щоб люди не змогли піти до річки.

Традицією на Водохреща 2025 вважалось освячення води священником. Для цього він читав молитву та тричі занурював в неї срібного хреста. Під час цього процесу хлопці випускали у повітря кілька пар голубів, які символізували Духа Божого. Іноді в ополонку опускали три воскові свічки, що символізували святу Трійцю. Після богослужіння їх зберігали вдома під іконами, щоб "трійця" допомагала від негараздів та страхів.

На богослужіння віряни брали різні ємності, щоб набрати туди свячену воду і принести додому. Люди вважають, що освячена вода на Водохреща має цілющі властивості, яка лікує недуги. Тому її зберігають увесь рік і вона не псується.

Однією з традицій вважається окроплення святою водою домівки, городу та вуликів. Для цього використовували так зване "кропило" з житнього колосся. Іноді під час процесу під пахвою носили буханець хліба, щоб рік був багатим на врожай. На дверях кімнат і на воротах, які вже окропив господар, крейдою або вуглиною малювали хрест — він мав зберегти житло від нечисті, нещасть та хвороб.

Традицією вважається відвідування у цей день Божої служби, де моляться Господу. Після цього займаються приготування святкових страв та проводять час з родиною.

Також серед традицій на Водохреща 2025 — спалювання Дідуху, тобто різдвяного атрибута з колосків. Він вважається символом українського Різдва, який приносить злагоду у дім. Цей обряд символізує завершення зимового циклу та підготовку до нового.

Свята вечеря: що відомо

Серед традицій на Водохреща — приготування Святої вечері. В цей час люди зазвичай дотримуються суворого посту. В цей день не можна вживати продукти тваринного походження, зокрема м'ясо, яйця та молоко. Піст триває день і завершується під час появи першої зорі.

Свята вечеря відома тим, що на столі стоять лише пісні страви. Серед них має бути кутя, вареники, голубці, борщ, каша, риба та узвар. Разом з головною стравою столу — голодною кутею — у господині мало б вийти 12 пісних страв. Утім, у деяких регіонах України кількість наїдків у це свято була непарною.

Як вітаються на Водохреща 2025

Однією з традицій на свято є правильне привітання. Вітаються на Водохреща 2025 словами "Христос хрестився!" або "Христос ся хрещає!", на що потрібно відповідати "У річці Йордан!". Ці слова несуть звістку про хрещення 30-річного Ісуса Христа та символізують оновлення та очищення.

Що не можна робити в це свято

Окрім традицій та звичаїв є перелік, що не можна робити в це свято. Зокрема, серед заборон — займатись фізичною працею, прибирати, шити, в'язати та прати. Також не слід позичати гроші, лаятись, сваритися, конфліктувати, пліткувати та бажати іншим зла, не пити алкоголь до та після водохресного купання й набирати воду для освячення з поганими думками — вона може втратити свою силу.

Серед водохресних традицій в цей день — йти до церкви та молитися Богу. Фокус писав варіант молитви на Водохреща.

Зазначимо, що у неділю, 5 січня на усій території країни зберігатиметься хмарна з проясненнями погода. Наступного дня, на Водохреща опадів не передбачається лише на сході та півдні України. Гідрометцентр прогнозує невеликий мокрий сніг з дощем на півночі, заході та центрі країни.