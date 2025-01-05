Злой дух, сжигание Дидуха и голодная кутья: главные традиции празднования Крещения 2025

Крещение известно именно освящением воды в реках, озерах и прудах. Обычно святая вода имела целебные свойства, однако не все знают, почему так произошло.

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Крещение Господне — последний из праздников рождественского цикла. В этот день верующие празднуют совершение Таинства Крещения, которое Иисус Христос совершил в 30 лет на реке Иордан. Поэтому вода на праздник считается священной, она способна очищать тело и душу от болезней или грехов, поэтому украинцы любят купаться в этот день в проруби. Фокус рассказывает о традициях, обычаях Крещения.

Когда Крещение 2025

Много лет его праздновали 19 января. Однако 1 сентября 2023 года Православная церковь Украины и Украинская Греко-Католическая Церковь окончательно перешли на новый календарь и определили другие даты для привычных дат. Поэтому сейчас его по новому стилю православные христиане празднуют 6 января.

Традиции Крещения 2025 года

Празднование Крещения начинается еще накануне — 5 января освящением воды в реках, озерах и прудах. Сейчас во время богослужения ее святят еще и в специальной металлической чаше (агиасматарий).

Среди традиций также есть вырезание креста изо льда. Его ставили возле проруби и могли облить красным свекольным квасом или калиновым соком, украсить ветками елки.

Часто в этот день свирепствовали самые сильные морозы с ветром и вьюгой. Люди верили: это гневается злой дух из-за того, что его выгоняют из воды и посылает метель, чтобы люди не смогли пойти к реке.

Традицией на Крещение 2025 считалось освящение воды священником. Для этого он читал молитву и трижды погружал в нее серебряный крест. Во время этого процесса ребята выпускали в воздух несколько пар голубей, которые символизировали Духа Божьего. Иногда в прорубь опускали три восковые свечи, символизирующие святую Троицу. После богослужения их хранили дома под иконами, чтобы "троица" помогала от проблем и страхов.

На богослужение верующие брали различные емкости, чтобы набрать туда освященную воду и принести домой. Люди считают, что освященная вода на Крещение имеет целебные свойства, которая лечит недуги. Поэтому ее хранят весь год и она не портится.

Одной из традиций считается окропление святой водой дома, огорода и ульев. Для этого использовали так называемое "кропило" из ржаных колосьев. Иногда во время процесса под мышкой носили буханку хлеба, чтобы год был богатым на урожай. На дверях комнат и на воротах, которые уже окропил хозяин, мелом или углем рисовали крест — он должен был сохранить жилье от нечисти, несчастий и болезней.

Традицией считается посещение в этот день Божьей службы, где молятся Господу. После этого занимаются приготовления праздничных блюд и проводят время с семьей.

Также среди традиций на Крещение 2025 — сжигание Дидуха, то есть рождественского атрибута из колосков. Он считается символом украинского Рождества, который приносит согласие в дом. Этот обряд символизирует завершение зимнего цикла и подготовку к новому.

Святая вечеря: что известно

Среди традиций на Крещение — приготовление Святой вечери. В это время люди обычно придерживаются строгого поста. В этот день нельзя употреблять продукты животного происхождения, в частности мясо, яйца и молоко. Пост длится день и завершается во время появления первой зари.

Святой ужин известен тем, что на столе стоят только постные блюда. Среди них должна быть кутья, вареники, голубцы, борщ, каша, рыба и узвар. Вместе с главным блюдом стола — голодной кутьей — у хозяйки должно было бы получиться 12 постных блюд. Впрочем, в некоторых регионах Украины количество блюд в этот праздник было нечетным.

Как здороваются на Крещение 2025 года

Одной из традиций на праздник является правильное поздравление. Приветствуются на Крещение 2025 словами "Христос крестился!" или "Христос ся крещает!", на что нужно отвечать "В реке Иордан!". Эти слова несут весть о крещении 30-летнего Иисуса Христа и символизируют обновление и очищение.

Что нельзя делать в этот праздник

Кроме традиций и обычаев есть перечень, что нельзя делать в этот праздник. В частности, среди запретов — заниматься физическим трудом, убирать, шить, вязать и стирать. Также не следует занимать деньги, ругаться, ссориться, конфликтовать, сплетничать и желать другим зла, не пить алкоголь до и после крещенского купания и набирать воду для освящения с плохими мыслями — она может потерять свою силу.

Среди крещенских традиций в этот день — идти в церковь и молиться Богу. Фокус писал вариант молитвы на Крещение.

Отметим, что в воскресенье, 5 января на всей территории страны будет сохраняться облачная с прояснениями погода. На следующий день, на Крещение осадков не предвидится только на востоке и юге Украины. Гидрометцентр прогнозирует небольшой мокрый снег с дождем на севере, западе и центре страны.