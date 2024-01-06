Молитва на Водохреща

Водохреща традиційно багато років відзначали 19 січня. Однак у звʼязку з календарною реформою, відтепер це свято православні християни святкують 6 січня.

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У цей день прийнято йти до церкви, освячувати воду та молитися Богу. Серед народних традицій ще є славнозвісне купання в ополонці. Фокус дізнався у священика української православної церкви Івана Верескуна, яку молитву варто читати в цей день та чого не можна робити.

Священик пояснив, що у будь-який день тижня, чи церковне свято, кожна людина має право озвучити молитву, звернувшись до Бога. Це не обовʼязково повинна бути молитва з Біблії, це також може бути довільне формулювання з вашими проханнями, побажаннями.

Іван Верескун також озвучив варіант, який цілком підійде для молитви на Водохреща: "Господи, ти своєю присутністю, освятив всі води. Ти освятив весь світ. Ти прийшов у наше життя, щоб і нас освятити, змінити і нашу історію на краще. Благослови нас сьогодні. Підтримай нас сьогодні. Допоможи нам вистояти. Допоможи нам протистояти злу. Допоможи нам пройти ось ці всі випробування і вийти з них дійсно такими, якими ти нас хочеш бачити, освяченими і святими людьми".

Священник переконаний, що Господь кличе людей до вдосконалення, він кличе всіх до святості. Він каже: "будьте святі, бо я є святий. Будьте досконалі, бо я є досконалий".

"Тобто Господь не хоче нас бачити в якому небудь положенні, він хоче, щоб наше життя було іншим. Було кращим. Також важливо в цей день святковий, не робити нікому зла. Це важливо робити постійно, але нам українцям не завжди це вдається. Тому якщо у нас є сьогодні можливість нікого не ображати, не засуджувати. Якщо у нас є можливість, не виносити нікому мозок, особливо своїм рідним, близьким, то такою можливістю треба скористатися, бо ми покликані до прояву хорошого в цьому світі. Саме така наша основна місія і роль, являти найкраще на цій землі, в цьому світі. Але часто не туди ми направляємо нашу увагу і не на тому фокусуємось. Важливо, щоб ми наповнювали себе хорошим і це хороше транслювали у це життя, тому що поганого і без нас вистачає",- резюмував священик.

Нагадаємо, раніше ми писали, що священник пояснив, чому не потрібно лізти в ополонку на Водохреща.

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