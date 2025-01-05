От мороза до 9 градусов тепла: какой будет погода на Крещение в Украине

Синоптики прогнозируют завтра в Украине небольшой мокрый снег и дождь. Ночью столбики термометров местами опустятся до 8 градусов мороза.

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В понедельник, 6 января, в Украине православные и греко-католики отмечают Крещение, или Богоявление Господне. Некоторые люди в этот день традиционно погружаются в прорубь. В Укргидрометцентре рассказали, какой будет погода на Крещение.

По данным синоптиков, погода на Крещение в Украине обещает быть облачной, достаточно мягкой, но с периодическими осадками. В ночь на 6 января прогнозируют небольшой мокрый снег и дождем днем, особенно в западных и южных областях.

Температура воздуха будет колебаться от 3-8° мороза ночью. На Прикарпатье днем от 1° мороза до 4° тепла. В Крыму и большинстве южных областей — до 9° тепла.

Какой будет погода на Крещение Фото: Укргидрометцентр

На дорогах, кроме юга, местами возможна гололедица, поэтому следует быть осторожными.

Ветер южный, 7-12 м/с, в западных, днем и в южных областях местами с порывами 15-20 м/с.

В Киеве и Киевской области погода на Крещение также будет облачной. Ночью без осадков, а днем небольшой мокрый снег и дождь. На дорогах местами гололедица.

Температура в столице ночью 4-6° мороза, днем 0-2° тепла. На Киевщине ночью 3-8° мороза, днем от 1° мороза до 4° тепла.

Прогноз погоды на неделю

Новая синоптическая неделя в Украине начнется с потепления, сообщила синоптик Наталья Диденко. Уже 7 января температура воздуха в отдельных регионах достигнет +5...+12°. Атмосферные фронты принесут влажную погоду: мокрый снег постепенно будет переходить в дождь.

Ветер будет оставаться преимущественно южного направления, временами порывистый. Киев также почувствует потепление: во вторник воздух прогреется до +7°.

"Держите головы и сосуды в равновесии, не промочите ноги, не поскользнитесь на дороге, закутайте шею, покормите правильно птичек", — отметила Диденко.

Напомним, 6 января синоптик Наталья Диденко писала, что со вторника в Украине потеплеет до 10 градусов.