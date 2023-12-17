Ни жилья, ни выплат. Как в ЕС изменятся правила для беженцев из Украины

Самые щедрые к украинским беженцам страны Европы наткнулись на проблему: высокие выплаты продолжают привлекать новых мигрантов, тогда как странам вроде бы достаточно тех, что уже приехали. Фокус исследовал, как в Европе меняются условия временной защиты для украинцев.

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Европа уже почти два года помогает украинцам, бегущим от войны, гостеприимно распахнув двери своих стран. Но когда украинским беженцам выплачивали сотни и даже тысячи евро помощи, предоставляли медстраховки и селили их в дорогих отелях, никто из европейцев не ожидал, что ситуация растянется на годы. Поэтому сегодня страны начинают постепенно пересматривать условия и ужесточать требования, чтобы уменьшить приток новых беженцев.

Ирландия: помощь уменьшат почти в шесть раз

На днях стало известно о планах Ирландии существенно уменьшить выплаты украинцам. Как пишет местное издание The Irish Time, главной целью сокращения льгот является уменьшение наплыва людей в страну.

Свободное жилье для украинских беженцев в Ирландии закончилось еще в августе, поэтому новоприбывших начали селить в палатках

Свободное жилье для украинских беженцев в Ирландии закончилось еще в августе, поэтому новоприбывших начали селить в палатках. Многие украинцы жалуются на плохие условия пребывания в палаточных лагерях, поэтому правительство страны постоянно ищет выход. Беженцев уже размещали в выставочном центре, в модульных домах. Также были идеи селить украинцев на территории поместья Glendalough Estate. Но из-за отсутствия необходимой инфраструктуры и соответствующих условий от таких планов размещения отказались.

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Сейчас государство оплачивает проживание для более 70 тыс. граждан Украины, и это оказалось слишком много для маленькой страны. Правительство хочет как-то уменьшить нагрузку на бюджет, поэтому началось "закручивание гаек". В октябре срок, на который беженцы могут оставлять свое жилье в Ирландии, сократили с 7 дней до 0. Это означает, что украинцы могут потерять жилье в Ирландии, если, например, поедут на Рождество домой.

Ирландское правительство считает, что нынешняя помощь 220 евро в неделю — это в разы больше, чем в других странах Европы Фото: Flickr

Что касается сокращения выплат, то оно произойдет в январе 2024 года. Ирландское правительство считает, что нынешняя помощь 220 евро в неделю — это в разы больше, чем в других странах Европы. Выплаты решили сократить кардинально — до 38,8 евро, то есть почти в шесть раз. Но если выехать из государственного центра проживания, ставка снова возрастет до максимального уровня.

Кроме того, в планах предоставлять бесплатное жилье украинским беженцам только на 90 дней, потом квартиру придется искать самостоятельно. Жилищные изменения будут касаться только тех украинских беженцев в Ирландии, которые приедут в будущем.

Норвегия: необходимость поездки домой придется обосновать

Изменить социальные условия и правила для украинских беженцев, чтобы уменьшить их приток, решили и в Норвегии, пишет местное издание NRK. Отмечается, что по состоянию на август 2023 года помощь в Норвегии была в 2-4 раза выше, чем в Швеции, и вдвое выше, чем в Дании. И в правительстве наконец осознали, что с этим надо что-то делать.

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В частности, власти планируют отменить выплату "задним числом" социальной помощи на ребенка за первые 12 месяцев пребывания в стране. Пока что эти средства выплачивают после продления временного вида на жительство по итогам первого года, и при этом семьи могут получать новые ежемесячные выплаты.

В Норвегии планируют отменить выплату "задним числом" социальной помощи на ребенка за первые 12 месяцев пребывания в стране

Также в Норвегии усилят контроль за поездками в Украину и другие государства тех, кто получает в стране социальные выплаты и имеет вид на жительство. Беженцам "на пособии" потребуется обосновать необходимость поехать домой. Если такие поездки будут противоречить условиям вида на жительство, это может привести к его потере. Правительство Норвегии напоминает, что подобные условия имеют беженцы из других стран. В общем идея проста: если получаете помощь в Норвегии, оставайтесь в Норвегии.

Идея норвежского правительства проста: если получаете помощь в Норвегии, оставайтесь в Норвегии Фото: Из открытых источников

Новоприбывшие беженцы, нуждающиеся в жилье, должны будут обращаться исключительно в Национальный центр Роде (норв. Råde), который является лагерем для беженцев, тогда как раньше можно было выбирать из пяти городов. От размещения беженцев в гостиницах и местах отдыха планируют отказываться.

Кроме того, скорее всего, в Норвегии введут "период ожидания" перед тем, как люди получат доступ к полному пакету социальной поддержки.

Германия: придется отчитываться о поисках работы

Уже несколько месяцев над изменениями правил относительно трудоустройства беженцев работает немецкое правительство. Изменения будут касаться не только украинцев, а всех переселенцев, которые намерены остаться в стране на длительное время. Но сначала их начнут внедрять именно для украинцев с временной защитой.

Германия планирует ослабить условие по знанию немецкого языка для украинских временных переселенцев, но в то же время ужесточить требования к безработным

Планируется ослабить условие относительно знания немецкого языка для украинских временных переселенцев, но одновременно ужесточить требования к безработным, пишет Deutsche Welle. В частности, они должны будут регулярно отчитываться об успехах с поисками места работы и посещать собеседования от профильного агентства. Не исключено, что при определенных условиях у таких людей даже заберут выплаты.

Правительство Германии снизило языковой барьер для украинцев и призвало всех идти работать Фото: Getty Images

"Мы понимаем, что языковые знания важны. Но они не должны быть совершенными. Более 100 тысяч беженцев из Украины закончили языковые курсы, а еще примерно 100 тысяч завершат обучение в 2023 году. В аналогичной ситуации еще 200 тысяч беженцев из других стран. Языковой барьер снижается, пришло время идти работать", — цитирует издание заявление министра труда ФРГ Губертуса Гайля.

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На днях депутат бундестага Родерих Кизеветтер заявил, что беженцы, пригодные к военной службе, должны вернуться в Украину. По его словам, из украинских мужчин, бежавших от войны в Германию, можно было бы собрать более 10 дивизий или привлечь их к общественным работам. Ведь только в Германии их 220 тысяч, а в целом в ЕС — более 600 тысяч. Словом, Германия не отступает от стратегии, которая была раньше: беженцы должны или работать, или ехать домой.

Чехия: правительство поможет приобрести билеты в Украину

Похоже, Чехия решила пойти по пути Швеции. Как ранее писал Фокус, шведское правительство разработало стратегию по возвращению украинских беженцев домой. Стратегия заключается в том, чтобы стимулировать украинцев покинуть страну предоставлением финансовой помощи. Размеры выплат будут колебаться от 1 тысячи до 4 тысяч швейцарских франков (1050 — 4200 евро) на человека в зависимости от того, когда человек решит вернуться на Родину. Наибольшие суммы получат те, кто покинет страну как можно быстрее, не дожидаясь окончания срока действия временной защиты.

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Выплаты для беженцев в Польше увеличат: кого коснется и как оформить заявку

Недавно чешский парламент одобрил ряд изменений в закон о помощи украинским беженцам, и среди основных поправок — оказание помощи с добровольным возвращением в Украину. Помощь не будет включать предоставление наличных, но украинцам могут приобрести билеты или в отдельных случаях оплатить жилье перед отъездом. Когда программу запустят и какие условия в ней пропишут, в правительстве еще не решили.

Если в ЕС количество беженцев составляет в среднем 9,5 человек на тысячу человек, то в Чехии — 33,7

По данным Евростата, Чехия входит в тройку стран, принявших больше всего беженцев, и занимает первое место в Европе по количеству получателей временной защиты на тысячу человек — 33,7. Для сравнения: в ЕС этот показатель составляет в среднем 9,5 на тысячу человек.