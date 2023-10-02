В палатках лужи, детям не помыться: украинцы в Ирландии живут в нечеловеческих условиях

По словам местных властей, когда стоит задача разместить 93 тысячи беженцев из Украины, приходится использовать все варианты, в том числе и палатки.

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Украинка по имени Анна, как и многие другие украинские беженцы в Ирландии, получившие временную защиту, живет со своим девятилетним сыном в палатке недалеко от ирландского поместья Страдбалли-Холл. По ее словам, это место совершенно не подходит для детей. Об этом сообщает RTE.

Украинка пять дней прожила в условиях холодной и влажной погоды и рассказала, что взрослые еще могут с этим справиться, но это место точно не для детей.

В прошлом месяце на территории, где сейчас поселили беженцев из Украины, проходил рок-фестиваль Electric Picnic. Сейчас здесь палатки с 450 украинцами.

На прошлой неделе первую группу беженцев переселили в другое место из графства Лиишь, прежде они чуть больше двух недель провели в палатках под открытым воздухом.

Ирландия для украинцев 2023: удобства на улице

"Детям очень холодно, но для взрослых это нормально, для детей это проблема… внутри есть кровати, спальные мешки, обогреватель, все для нормальной жизни. Но для детей это не очень подходящие условия", — рассказала украинка в интервью.

Анна считает, что холодные условия в палатке сказываются на ее здоровье и здоровье ее ребенка. У обоих сейчас есть симптомы простудного заболевания: болит горло, насморк.

По словам украинки, душевые в палаточном лагере также не очень подходящие.

"Они наполовину снаружи, наполовину внутри, но если выйти на улицу после душа, будет холодно. В душе у нас есть теплая и горячая вода. Правда, нет удобств для детей. Это только женские душевые, мужские душевые. Дети там мыться не могут", — объяснила она.

По словам Анны, приходится также платить за пользование стиральными машинами, которые установлены на территории лагеря.

"У меня нет на это денег. Нужно заплатить 2 евро, но сейчас у меня нет наличных", — сказала она.

Власти Ирландии сейчас в качестве мест проживания для новоприбывших украинцев предоставляют в первую очередь палаточные городки.

"Мой ребенок не может зимой находиться в палатке", — объяснила Анна.

Эмма Листон, представляющая местный департамент по интеграции, говорит, что палатки предназначены только для кратковременного пребывания в местах отдыха на две ночи.

До прошлой недели в палатках c беженцами не было обогревателей.

Ирландия для украинцев беженцев: палатки на улице

"В палатке лежат ковры, они предназначены для защиты от грязи и так далее. Но когда идет дождь, внутри палатки остаются лужи. Когда ночью ветрено, люди спят и слышат всю стихию. Снаружи палатки идет дождь. Это просто дверь на молнии", — пояснила представительница властей.

"Есть семьи с маленькими детьми. Они принимают душ в длинной шатровой палатке с кабинками. Все это изначально рассчитывалось для людей, которые приезжают на кратковременный отдых", — отметила она.

Недавно министр интеграции Родерик О'Горман заявил, что в скором времени палатки не будут использовать в качестве мест проживания.

"Использование палаток в Страдбалли прекратится в середине октября. Мы работаем над предоставлением этой группе долгосрочного жилья. Некоторых из них на этой неделе перевели в другое жилье, и мы всегда закупаем дополнительные места для их размещения", — сказал министр.

По его словам, размещение людей в палатках — это не оптимальный вариант.

"Это не то, чего мне бы хотелось. Но сейчас мы находимся под реальным давлением с точки зрения предоставления жилья", — добавил министр.

Он также сказал, что когда стоит задача разместить 93 тысячи человек, приходится использовать все варианты, в т.ч. и палатки.

Напомним, что украинским беженцам положены выплаты в 1 тысячу евро.

Также сообщалось о том, как живут украинские беженцы в Евросоюзе.