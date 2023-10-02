У наметах калюжі, дітям не помитися: українці в Ірландії живуть у нелюдських умовах

За словами місцевої влади, коли стоїть завдання розмістити 93 тисячі біженців з України, доводиться використовувати всі варіанти, зокрема й намети.

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Українка, на ім'я Ганна, як і багато інших українських біженців в Ірландії, які отримали тимчасовий захист, живе зі своїм дев'ятирічним сином у наметі недалеко від ірландського маєтку Страдбаллі-Голл у графстві Лііш. За її словами, це місце абсолютно не підходить для дітей. Про це повідомляє RTE.

Українка п'ять днів прожила в умовах холодної та вологої погоди та розповіла, що дорослі ще можуть із цим впоратися, але це місце точно не для дітей.

Минулого місяця на території, де зараз поселили біженців з України, проходив рок-фестиваль Electric Picnic. Зараз тут намети з 450 українцями.

Минулого тижня першу групу біженців переселили в інше місце з графства Лііш, спершу вони трохи більше двох тижнів провели в наметах під відкритим повітрям.

Ірландія для українців 2023: зручності на вулиці

"Дітям дуже холодно, але для дорослих це нормально, для дітей це проблема… усередині є ліжка, спальні мішки, обігрівач, усе для нормального життя. Але для дітей ці умови не дуже підходять", — розповіла українка в інтерв'ю.

Анна вважає, що холодні умови в наметі позначаються на її здоров'ї та здоров'ї її дитини. В обох зараз є симптоми застудного захворювання: болить горло, нежить.

За словами українки, душові в наметовому таборі також не дуже підходять.

"Вони наполовину зовні, наполовину всередині, але якщо вийти на вулицю після душу, буде холодно. У душі в нас є тепла й гаряча вода. Щоправда, немає зручностей для дітей. Це тільки жіночі душові, чоловічі душові. Діти там митися не можуть", — пояснила вона.

За словами Анни, доводиться також платити за користування пральними машинами, які встановлені на території табору.

"У мене немає на це грошей. Потрібно заплатити 2 євро, але зараз у мене немає готівки", — сказала вона.

Влада Ірландії зараз як місця проживання для новоприбулих українців надає насамперед наметові містечка.

"Моя дитина не може взимку перебувати в наметі", — пояснила Анна.

Емма Лістон, яка представляє місцевий департамент з інтеграції, каже, що намети призначені тільки для короткочасного перебування в місцях відпочинку на дві ночі.

До минулого тижня в наметах із біженцями не було обігрівачів.

Ірландія для українців-біженців: намети на вулиці

"У наметі лежать килими, вони призначені для захисту від бруду тощо. Але коли йде дощ, усередині намету залишаються калюжі. Коли вночі вітряно, люди сплять і чують усю стихію. Зовні намету йде дощ. Це просто двері на блискавці", — пояснила представниця влади.

"Є сім'ї з маленькими дітьми. Вони приймають душ у довгому наметовому наметі з кабінками. Усе це спочатку розраховувалося для людей, які приїжджають на короткочасний відпочинок", — зазначила вона.

Нещодавно міністр інтеграції Родерік О'Горман заявив, що незабаром намети не використовуватимуть як місця проживання.

"Використання наметів у Страдбаллі припиниться в середині жовтня. Ми працюємо над наданням цій групі довгострокового житла. Деяких із них цього тижня перевели в інше житло, і ми завжди закуповуємо додаткові місця для їхнього розміщення", — сказав міністр.

За його словами, розміщення людей у наметах — це не оптимальний варіант.

"Це не те, чого мені б хотілося. Але зараз ми перебуваємо під реальним тиском з точки зору надання житла", — додав міністр.

Він також сказав, що коли стоїть завдання розмістити 93 тисячі осіб, доводиться використовувати всі варіанти, зокрема й намети.

Нагадаємо, що українським біженцям належать виплати в 1 тисячу євро.

Також повідомлялося про те, як живуть українські біженці в Євросоюзі.