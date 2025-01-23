Энергии хватит на столетия: ученые нашли "кладезь" водорода в Северном море

Район Северного моря постепенно превращается в важный рубеж для энергетического перехода, особенно в области производства водородной энергии.

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AquaDuctus является одним из ключевых проектов в рамках AquaVentus, который предназначен для транспортировки до 1 млн т зеленого водорода в год. Этот трубопровод может обойтись на 30 млрд евро дешевле, чем строительство дорогостоящих электросетей. Он экономически эффективен в соответствии с текущими методами производства водорода путем использования морской ветряной энергии, пишет ecoticias.com.

Район Северного моря постепенно превращается в важный рубеж для энергетического перехода, особенно в области производства водородной энергии. Не так важно, какая страна станет доминирующим поставщиком электроэнергии или кто возглавит промышленное будущее Европы; это развитие может кардинально изменить энергетическую защиту континента и промышленные перспективы. Многие крупномасштабные планы и большие проекты начались в Северном море и могут привести к долгосрочной устойчивой энергетике. Вот более глубокий взгляд на то, как производство водорода может потенциально работать, помогая предполагаемым изменениям будущего.

Министр энергетики Нижней Саксонии Кристиан Майер заявил, что перемещение водорода с морских объектов на побережье повышает эффективность и снижает требования к инфраструктуре. Инновационный подход идеально соответствует целям Германии в области возобновляемой энергии и может стать хорошим примером для других стран.

Страны Северного моря наращивают мощность морской ветроэнергетики с 30 ГВт до 120 ГВт к 2030 году, с целью достичь 300 ГВт к 2050 году. Важно, что это расширение необходимо для питания водородных электролизеров, поскольку морские ветровые электростанции имеют более высокие коэффициенты мощности, чем наземные. Стабильная генерация электроэнергии имеет решающее значение для производства водородного топлива, чтобы поддерживать постоянную выработку электроэнергии для автомобилей.

Помимо водорода, дополнительная мощность сохранит другие энергетические ресурсы и повысит надежность и стабильность. Это подчеркивает готовность региона к руководству глобальными кампаниями по возобновляемым источникам энергии и достижению низкого воздействия на углерод.

Они уделяют больше внимания экономическому и экологическому влиянию производства водорода в открытом море. Это снижает степень, в которой необходимо строить новые соединения с береговой электросетью при доступе к удаленным ветровым ресурсам, а не к береговым линиям. Это также имеет дополнительные преимущества в виде снижения экологического следа компании и создания новых рабочих мест, что способствует региональному развитию.

Однако европейский рынок водорода сталкивается с проблемами регулирования, финансирования и технологических мер. Для их решения необходимы скоординированные стратегии действий и новые механизмы финансирования, такие как соглашения о покупке водорода. Эти контракты поддерживаются правительствами, обеспечивая предсказуемые денежные потоки, тем самым снижая риски для инвесторов.

Таким образом, государственно-частное партнерство важно для усиления адекватных финансовых рамок и привлечения частных ресурсов. В этом случае безболезненные процедуры, а также схожесть законов по всему миру важны для ускорения инвестиций. Дания показывает путь другим — от офшорных ветровых мощностей до энергетических островов. Для объединенного энергетического рынка ЕС требуется синхронизированное планирование электроэнергии и водорода в масштабах всего ЕС. Синхронизированные отраслевые правила могут превратить Северное море в мировой центр производства и разработки чистой энергии.

Северное море теперь является уникальной возможностью построить новую парадигму энергетической безопасности Европы. Такие разработки, как AquaDuctus, доказывают возможность достижения чрезвычайно высоких экономических и экологических выгод от офшорного производства водорода. Однако это зависит от устранения нормативных и финансовых ограничений посредством планирования и сотрудничества.

При правильном управлении Северное море может стать одним из самых перспективных источников чистой энергии в Европе, который будет реализован на протяжении поколений. Этот регион может открыть новую главу в производстве энергии, чтобы помочь сделать Европу более зеленой и конкурентоспособной.

Ранее мы писали, что найден необычный способ производства чистого топлива из солнечного света. Исследователи модифицировали бактерии таким образом, чтобы они накапливали электроны, протоны и ключевой фермент для производства водорода.