Енергії вистачить на століття: вчені знайшли "джерело" водню в Північному морі

Район Північного моря поступово перетворюється на важливий рубіж для енергетичного переходу, особливо в галузі виробництва водневої енергії.

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AquaDuctus є одним із ключових проєктів у рамках AquaVentus, який призначений для транспортування до 1 млн т зеленого водню на рік. Цей трубопровід може обійтися на 30 млрд євро дешевше, ніж будівництво дорогих електромереж. Він економічно ефективний відповідно до поточних методів виробництва водню шляхом використання морської вітряної енергії, пише ecoticias.com.

Район Північного моря поступово перетворюється на важливий рубіж для енергетичного переходу, особливо в галузі виробництва водневої енергії. Не так важливо, яка країна стане домінуючим постачальником електроенергії або хто очолить промислове майбутнє Європи; цей розвиток може кардинально змінити енергетичний захист континенту і промислові перспективи. Багато великомасштабних планів і великих проєктів розпочалися в Північному морі і можуть призвести до довгострокової стійкої енергетики. Ось глибший погляд на те, як виробництво водню може потенційно працювати, допомагаючи передбачуваним змінам майбутнього.

Міністр енергетики Нижньої Саксонії Крістіан Маєр заявив, що переміщення водню з морських об'єктів на узбережжя підвищує ефективність і знижує вимоги до інфраструктури. Інноваційний підхід ідеально відповідає цілям Німеччини в галузі відновлюваної енергії і може стати хорошим прикладом для інших країн.

Країни Північного моря нарощують потужність морської вітроенергетики з 30 ГВт до 120 ГВт до 2030 року, з метою досягти 300 ГВт до 2050 року. Важливо, що це розширення необхідне для живлення водневих електролізерів, оскільки морські вітрові електростанції мають вищі коефіцієнти потужності, ніж наземні. Стабільна генерація електроенергії має вирішальне значення для виробництва водневого палива, щоб підтримувати постійне вироблення електроенергії для автомобілів.

Крім водню, додаткова потужність збереже інші енергетичні ресурси і підвищить надійність і стабільність. Це підкреслює готовність регіону до керівництва глобальними кампаніями з відновлюваних джерел енергії та досягнення низького впливу на вуглець.

Вони приділяють більше уваги економічному та екологічному впливу виробництва водню у відкритому морі. Це знижує ступінь, в якій необхідно будувати нові з'єднання з береговою електромережею при доступі до віддалених вітрових ресурсів, а не до берегових ліній. Це також має додаткові переваги у вигляді зниження екологічного сліду компанії та створення нових робочих місць, що сприяє регіональному розвитку.

Однак європейський ринок водню стикається з проблемами регулювання, фінансування і технологічних заходів. Для їх вирішення необхідні скоординовані стратегії дій і нові механізми фінансування, такі як угоди про купівлю водню. Ці контракти підтримуються урядами, забезпечуючи передбачувані грошові потоки, тим самим знижуючи ризики для інвесторів.

Таким чином, державно-приватне партнерство важливе для посилення адекватних фінансових рамок і залучення приватних ресурсів. У цьому випадку безболісні процедури, а також схожість законів по всьому світу важливі для прискорення інвестицій. Данія показує шлях іншим — від офшорних вітрових потужностей до енергетичних островів. Для об'єднаного енергетичного ринку ЄС потрібне синхронізоване планування електроенергії та водню в масштабах усього ЄС. Синхронізовані галузеві правила можуть перетворити Північне море на світовий центр виробництва і розробки чистої енергії.

Північне море тепер є унікальною можливістю побудувати нову парадигму енергетичної безпеки Європи. Такі розробки, як AquaDuctus, доводять можливість досягнення надзвичайно високих економічних та екологічних вигод від офшорного виробництва водню. Однак це залежить від усунення нормативних і фінансових обмежень за допомогою планування та співпраці.

При правильному управлінні Північне море може стати одним з найперспективніших джерел чистої енергії в Європі, яке буде реалізовано протягом поколінь. Цей регіон може відкрити нову главу у виробництві енергії, щоб допомогти зробити Європу більш зеленою і конкурентоспроможною.

Раніше ми писали, що знайдено незвичайний спосіб виробництва чистого палива з сонячного світла. Дослідники модифікували бактерії таким чином, щоб вони накопичували електрони, протони і ключовий фермент для виробництва водню.