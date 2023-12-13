Навстречу ветеранам войны: правительство заплатит бизнесу за создание рабочих мест для людей с инвалидностью

В Минэкономики рассказали, как получить деньги на обустройство рабочих мест для людей с инвалидностью.

Related video

В Украине будут платить работодателям 660 миллионов гривен компенсации за обустройство 10 тысяч рабочих мест для людей с инвалидностью. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

На обустройство одного рабочего места для людей с инвалидностью I группы государство компенсирует работодателю до 100 500 гривен, а места для человека с инвалидностью II группы — до 67 тысяч гривен

Деньги направят на оплату вспомогательных средств для обустройства рабочего места: мебель и фурнитура, компьютеры и оргтехника, программное обеспечение, поручни и брусья, машины для производства и обработки, средства защиты здоровья и безопасности на рабочих местах и тому подобное.

Важно

Мобилизация в Украине: может ли мужчина с инвалидностью I, II или III группы выехать за границу

Как получить компенсацию

Для оформления выплат от государства работодатель должен в течение 90 дней после обустройства рабочего места подать заявление о возмещении расходов в центр занятости по месту своей хозяйственной деятельности.

Центр занятости в течение 10 рабочих дней принимает решение о предоставлении компенсации. Средства на счет поступят в течение пяти рабочих дней.

По сообщению министерства, программа выплаты компенсации работодателям за обустройство рабочих мест для людей с инвалидностью введена в августе 2023 года.

Работодатели уже получили 41 компенсацию на более чем 2 миллиона гривен. Средний уровень компенсации составляет 55 тысяч гривен.

Напомним, украинцам с инвалидностью не запрещено выезжать из Украины. Однако для пересечения границы нужно иметь некоторые документы.

Также Фокус писал писал, могут ли мобилизовать человека с инвалидностью и каким образом получить отсрочку при наличии статуса инвалида.