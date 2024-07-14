Невтішний прогноз від ООН: до кінця століття населення України скоротиться до 15,3 млн

За даними організації, на початок цього року в Україні проживало 37,4 млн осіб. До 2030 українців буде на мільйон більше, але після 2050 року населення країни ставатиме щороку все меншим.

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До 2100 року на Землі буде проживати трохи менш як 10,2 млрд людей. Пік сторіччя припаде на 2084 рік. Тоді населення планети буде становити близько 10,3 млрд людей. Ці дані опублікувала Організація Об'єднаних Націй (ООН) у своєму звіті щодо переглядів прогнозів народонаселення світу на 2024 рік.

За прогнозами, в Україні до 2100 року населення скоротиться до 15,3 млн людей.

В ООН зазначали, що станом на 1 січня 2024 року населення нашої держави становило 37 млн 441 тис. осіб. Передбачається, що до січня 2030 року воно зросте до 38 млн 505 тис.

До 2050 року в Україні буде вже 32 млн 165 тис. осіб, а у 2069 році — 25 млн 142 тис. У 2081 році ця цифра стане ще меншою і складе 20 млн 907 тис., а у 2091 році — 17 млн 762 тис.

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Демографія у світі

Скорочення населення також не уникнути Європі: з 745 млн 380 тис. у 2024 році до 593 млн 113 тис. у 2100 році.

У Росії, за даними ООН, населення на 1 січня 2024 року становило 145 млн 206 тис., а до кінця століття може знизитися до 126 млн 439 тис.

Населення Ізраїлю, навпаки, зросте на 10 млн — до 19 млн 700 тис.

Найбільше природне зменшення населення у 2100 році, за прогнозами ООН, очікується в Китаї та Індії. Там смертність перевищить народжуваність на 10,5 млн та 7,4 млн осіб відповідно. Попри це, країни залишаться найбільш населеними у світі, і до кінця століття в Китаї проживатиме 638,6 млн людей, а в Індії — 1,51 млрд.

Нагадаємо, 25 лютого заступник директора Інституту демографії Олександр Гладун заявив, що населення України скоротилося до 35 мільйонів. 6,5 млн українців проживають за кордоном.

Згідно з даними Світового банку, третина населення України живе в бідності. Ці показники зумовлені зниженням рівня зайнятості після повномасштабного вторгнення РФ, яке продовжує руйнувати економіку.