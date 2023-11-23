Прямо в авто: СБУ в Белгороде ликвидировала топ-коллаборанта с Харьковщины, — СМИ (видео)

Ликвидированный Александр Слисаренко работал в украинских правоохранительных органах, однако в 2014 году присоединился к "Антимайдану" в Харькове, а позже — воевал за т. н. "ЛНР".

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В российском городе Белгород 16 ноября произошел взрыв в автомобиле, в котором ехал заместитель главы оккупационной администрации Харьковской области Александр Слисаренко. Об этом 23 ноября сообщило издание Liga.net со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

"От полученных травм он погиб, ликвидацию военного преступника устроила СБУ", — уточняют журналисты.

Что известно о Слисаренко

Предатель Александр Слисаренко когда-то работал в органах внутренних дел Украины. В 2014 году был активным участником харьковского "Антимайдана", а в 2021-2022 годах воевал за так называемую "ЛНР" в составе спецподразделения "Рысь".

С лета 2022 года стал заместителем руководителя оккупационной администрации Харьковской области по внутренней политике. Причастен к зверствам россиян на оккупированной территории.

"Российские власти умалчивают о ликвидации Слисаренко", — заключает Liga.net.

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Напомним, недавно харьковский суд вынес приговор мужчине, который навел вражеские ракеты на здание областной военной администрации. Следствием установлено, что он передавал информацию врагу в течение февраля-апреля 2022 года. Несмотря на то, что он свою вину не признал, суд назначил мужчине пожизненное заключение.

Также 22 ноября во львовском суде озвучили суду убытки в результате удара по Яворовскому полигону. Тогда в результате атаки по официальной информации погиб 61 человек и еще 160 человек были ранены.