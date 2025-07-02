Маскував під побутові предмети: у Харкові агент ФСБ готував серію терактів, — СБУ (фото)

48-річний лаборант одного з харківських університетів, завербований російськими спецслужбами, виготовив три саморобні вибухові пристрої, щоб потім використовувати їх для підриву біля держустанов.

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Готові СВУ він помістив у схованки для виконавців запланованих терактів, повідомляє Служба безпеки України.

Контррозвідка СБУ запобігла терактам і затримала чоловіка.

За версією слідства, він був завербований ФСБ через телеграм-канал. За інструкцією свого куратора агент виготовив саморобні вибухові пристрої (СВП) для дистанційного підриву, "посиливши" їх гайками, шурупами і цвяхами. Це було зроблено для того, щоб постраждало якомога більше людей.

Болти і шурупи використовувалися для посилення вражаючого ефекту вибухівки Фото: СБУ

Щоб не "світитися", вибухівку харків'янин збирав у квартирі своїх сусідів, які виїхали з міста та залишили йому ключі. Чоловік мав наглядати за їхнім житлом, але знайшов йому застосування.

Два готові вибухові пристрої, обладнані телефонами для віддаленої активації, фігурант заклав у схованки, координати яких отримав від куратора. Зловмисник маскував СВУ під різні побутові предмети, включно зі спортивними м'ячами.

Лаборанта затримали, коли він облаштовував схованку для третьої вибухівки біля багатоквартирного будинку.

Під час обшуку житла підозрюваного співробітники СБУ виявили компоненти для складання нових СВУ і телефон, з якого він контактував із російською спецслужбою.

Під час обшуку вилучено телефони, за якими підозрюваний контактував із кураторами з ФСБ Фото: СБУ

Слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 (підготовка до терористичного акту, вчинена за попередньою змовою групою осіб);

ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження з вибуховими речовинами).

Зараз чоловіка заарештовано. Якщо його вину буде доведено, йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше Фокус писав, що в Харкові затримали підозрювану у співпраці зі спецслужбами РФ дівчину, яка заклала вибухівку в багажник скутера, який захисникам передали як "волонтерську" допомогу. Унаслідок підриву СВУ один військовий загинув, другий дістав серйозні поранення.

Ми також розповідали, що у провідному вищому військовому навчальному закладі України виявили агента ФСБ РФ. Студент передавав куратору координати казарм і стратегічного об'єкта, розташованого на території університету.