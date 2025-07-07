У центрі Києва помітили чоловіка з нацистською символікою: поліція відреагувала (фото)

Невідомий демонстрував прапор зі свастикою у Печерському районі столиці. У київській поліції заявили, що порушили справу й розшукують його.

"Чувак з українським прапором і нацистською символікою на Печерську. Не дивуйтесь, якщо це завтра буде в (Володимира — ред.) Соловйова", — передали 6 липня у соцмережах, натякаючи на ймовірне використання цього російською пропагандою.

Фото, зроблене у центрі Києва Фото: Telegram / Труха Київ

У столичній поліції 7 липня повідомили, що під час моніторингу мережі виявили пост щодо демонстрації прапора зі свастикою. Правоохоронці внесли про це дані до Єдиного реєстру досудових розслідувань, порушивши справу за статтею про виготовлення й поширення нацистської символіки.

"Наразі тривають заходи із встановлення особи порушника та притягнення його до відповідальності. Санкція статті передбачає до пʼяти років позбавлення волі із конфіскацією майна", — зауважили у відомстві.

Нагадаємо, 6 липня стало відомо, що у Києві двоє чоловіків "обмивали" нову люксову автівку Bentley Bentayga. Вони випили у клубі Mayachok, взяли там "дівчат і собаку", після чого поїхали. Однак поїздка тривала недовго, і коштовна покупка опинилась у кюветі.

7 липня у СБУ заявили про затримання двох агентів ФСБ, які готували теракт проти "азовців". Росіяни збиралися стежити за службовою машиною воїнів в режимі реального часу, щоб у потрібний момент активувати вибухівку. Завербовані ними чоловіки виявились рецидивістами.