Чоловік вийшов у центр Києва з прапором зі свастикою: поліція затримала іноземців (фото)

Про те, що на Печерську невідомий демонструє нацистські символи, повідомили у соцмережах. За добу столична поліція знайшла не лише цього чоловіка, але і його товариша-однодумця.

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Розшук дав результат — аналітики встановили особу чоловіка, якого помітили у Печерському районі з синьо-жовтим прапором зі свастикою. Ним виявився 27-річний іноземець. Про це 8 липня заявили у Головному управлінні Національної поліції у місті Києві.

"Як з’ясувалось у подальшому, останній перебував на вулиці разом зі своїм 25-річним товаришем, громадянином іншої країни, який також був одягнутий у футболку із зображенням забороненого символу тоталітарного режиму", — зауважили у відомстві.

Фото іноземців у Києві Фото: Національна поліція

Слідчі затримали обох іноземців. Під час обшуку в орендованій квартирі, де вони проживають, знайшли одяг, прапор та нарукавний шеврон з елементами символіки нацистського тоталітарного режиму.

Фото виявлених речей у квартирі Фото: Національна поліція

Правоохоронці порушили справу за статтею про виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганду комуністичного та націонал-соціалістичного тоталітарних режимів. За демонстрацію у центрі Києва іноземцям загрожує до п’яти років ув’язнення з конфіскацією майна.

Фото затриманих іноземців Фото: Національна поліція

Нагадаємо, 7 липня у київській поліції інформували, що під час моніторингу мережі натрапили на пост про демонстрацію прапора зі свастикою у центрі столиці. У соцмережах припускали, що фото чоловіка з нацистським прапором на Печерську можуть використати у своїх цілях російські пропагандисти.

Також 7 липня у соцмережах з’явилось відео з одеського пляжу. На берег винесло крило збитого "Шахеди", коли там відпочивали місцеві жителі й туристи. Попри застороги ДСНС люди безстрашно тягли уламки БПЛА.