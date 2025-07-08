Постріл пролунав о 7 ранку: у Києві розслідують загадкове вбивство чоловіка (відео)

У Деснянському районі столиці застрелили чоловіка. Він загинув у припаркованій на вулиці машині.

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"Повідомлення про стрілянину надійшло до поліції сьогодні близько 7 ранку", — зазначили 8 липня у Головному управлінні Національної поліції у місті Києві.

За попередніми даними, на вулиці була припаркована автівка, в салоні якої сидів чоловік. Нападник підійшов до машини та вистрелив у нього, а після цього втік. Він отриманого вогнепального поранення постраждалий загинув на місці.

На місце злочину відправили слідчо-оперативну групу, працівників карного розшуку та кінологів. Правоохоронці порушили справу за статтею про умисне вбивство. Вони працюють над тим, щоб встановити особу вбивці й затримати його.

Згодом у відомстві опублікували оновлення, що встановили особу загиблого. Ним виявився 48-річний місцевий мешканець.

"Поліція продовжує працювати на місці події, тривають оперативно-розшукові заходи зі встановлення та затримання особи, причетної до вчинення особливо тяжкого злочину. За скоєння умисного вбивства передбачене покарання — до п’ятнадцяти років позбавлення волі", — додала пресслужба.

Нагадаємо, 6 липня у Печерському районі Києва помітили чоловіка з прапором зі свастикою. Поліція відреагувала на повідомлення про це, заявивши про порушення справи й пошук порушника.

8 липня у поліції заявили, що розшукали чоловіка, який демонстрував нацистську символіку. Він виявився іноземцем. Окрім того, правоохоронці схопили і його товариша-однодумця.