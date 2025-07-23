В Киеве неизвестный среди ночи устроил стрельбу, — соцсети (видео)

Ночью 23 июля в Киеве прогремели звуки выстрелов: неизвестный в одном из районов города открыл огонь.

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Вскоре после первых выстрелов на место инцидента прибыли правоохранители. О ночной стрельбе в столице сообщили местные медиа.

По информации в социальных сетях, стрельба произошла в местности Виноградарь Подольского района столицы.

"Какой-то неадекват устроил стрельбу на Виноградаре", — сообщили СМИ.

Также в сети распространили кадры стрельбы. На видеоролике слышны выстрелы, раздающиеся один за другим.

В соцсетях также сообщили, что сначала на место инцидента прибыли два автомобиля патрульной полиции. Впоследствии количество патрульных автомобилей увеличилось до четырех.

Очевидцы пишут, что было слышно не менее 10 звуков выстрелов.

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