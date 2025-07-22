Ураган в Киеве: в городе более 30 поваленных деревьев, есть пострадавшие (фото, видео)

Сейчас над ликвидацией последствий непогоды работают более 40 зеленстроевцев и 15 спасателей столичной службы КАРС.

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В столице зафиксировано более 30 поваленных деревьев в результате урагана и грозы, которые прогнозировали синоптики. Также пострадали пять человек, сообщают в КГГА.

Непогода в Киеве

Днем на столицу обрушился дождь со шквальным ветром. В некоторых районах есть подтопления. В корпусе КПИ сорвало крышу ветром.

Сейчас медики госпитализировали 5 человек, в том числе 13-летнюю девушку.

В Киеве упало 30 деревьев Фото: КГГА

Сильнее всего заливало Киев на Подоле, там целые улицы превратились в реки, также попадали деревья и ветки. Сейчас к работам по ликвидации последствий стихии привлечено более 10 единиц техники КО "Киевзеленстрой" и 3 аварийно-спасательных авто.

Напомним, на улице Глыбочицкой Шевченковского района Киева из-за шквального ветра упал строительный кран, на месте работает полиция.

Фокус также писал, что в этом году в Украине синоптики прогнозируют аномально жаркое лето — температура воздуха может превысить средние многолетние показатели.