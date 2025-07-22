Ураган у Києві: у місті понад 30 повалених дерев, є постраждалі (фото, відео)

Зараз над ліквідацією наслідків негоди працюють понад 40 зеленбудівців та 15 рятувальників столичної служби КАРС.

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У столиці зафіксовано понад 30 повалених дерев унаслідок буревію й грози, які прогнозували синоптики. Також постраждали п'ятеро людей, повідомляють у КМДА.

Негода в Києві

Вдень на столицю обрушився дощ зі шквальним вітром. У деяких районах є підтоплення. В корпусі КПІ зірвало дах вітром.

Наразі медики госпіталізували 5 осіб, зокрема 13-річну дівчину.

В Києві впало 30 дерев Фото: КМДА

Найдужче заливало Київ на Подолі, там цілі вулиці перетворились на річки, також попадали дерева та гілки. Нині до робіт по ліквідації наслідків стихії залучено понад 10 одиниць техніки КО "Київзеленбуд" і 3 аварійно-рятувальні авто.

Нагадаємо, на вулиці Глибочицькій Шевченківського району Києва через шквальний вітер упав будівельний кран, на місці працює поліція.

Фокус також писав, що цього року в Україні синоптики прогнозують аномально спекотне літо — температура повітря може перевищити середні багаторічні показники.