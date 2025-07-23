У Києві невідомий серед ночі влаштував стрілянину, — соцмережі (відео)

Уночі 23 липня у Києві прогриміли звуки пострілів: невідомий в одному з районів міста відкрив вогонь.

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Невдовзі після перших пострілів на місце інциденту прибули правоохоронці. Про нічну стрілянину у столиці повідомили місцеві медіа.

За інформацією у соціальних мережах, стрілянина відбулася у місцевості Виноградар Подільського району столиці.

"Якийсь неадекват влаштував стрілянину на Виноградарі", — повідомили ЗМІ.

Також у мережі поширили кадри стрілянини. На відеоролику чутно постріли, що лунають один за одним.

У соцмережах також повідомили, що спершу на місце інциденту прибули два автомобілі патрульної поліції. Згодом кількість патрульних автомобілів збільшилася до чотирьох.

Очевидці пишуть, що було чутно щонайменше 10 звуків пострілів.

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