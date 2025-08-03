У Харкові чоловік вистрілив у хлопця з протезом, а потім почав його бити

Про інцидент повідомляють у соцмережах. Відомо, що стрілок утік і нині на місці події працює поліція.

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Стрілянина трапилась на вулиці Грицевця в Харкові. Про причини нічого не відомо, пише Новини.LIVE Харків.

За нападом спостерігали кілька очевидців — деякі намагалися втрутитися й зупинити агресора.

На відео видно, як один із чоловіків стріляє в іншого на протезі з пістолета, — потім з'ясувалось, що це травматична зброя, — і почав його бити ногами.

Обставини конфлікту наразі невідомі. Свідки викликали полцію.

Менш ніж за годину харківські пабліки повідомили, що Нацполіція затримала стрілка. Правоохоронці інцидент ще не коментували.

Відео Фокус не публікує з етичних міркувань.

Постраждалого доправили до лікарні в Харкові. 22-річний хлопець повідомив, що в нього стріляв невідомий.

У пораненого — забійна рана передньої черевної стінки, розповів директор обласного центру екстреної меддопомоги Віктор Забашта.

Нагадаємо, 8 липня застрелили чоловіка в припаркованій на вулиці машині в Деснянському районі Києва. Відкрито провадження за статтею про умисне вбивство.

А уночі 23 липня у Києві прогриміли звуки пострілів: невідомий в одному з районів міста відкрив вогонь. Невдовзі після перших пострілів на місце інциденту прибули правоохоронці.