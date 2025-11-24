Пришли в школу обсуждать драку детей: новые детали стрельбы во Львове (видео)

Родители устроили драку во дворе одной из школ Сиховского района Львова, которая переросла в стрельбу. Директор Департамента образования и культуры Львовского городского совета Андрей Закалюк рассказал, что один из мужчин вышел из кабинета после разговора о поведении своего ребенка, а другой ждал ждал на улице.

"Сегодня директор школы пригласила к себе на разговор родителей из одного из классов начальных, для того, чтобы разобрать ситуацию, которая произошла на прошлой неделе", — сообщил Закалюк в комментарии "Новости.LIVE" 24 ноября.

Он пояснил, что в школе произошел конфликт между детьми. По основной версии событий, двое детей подрались с одним мальчиком.

"Пришли родители этого мальчика и пришли мамы также из класса. Этот разговор происходил в кабинете директора", — отметил представитель горсовета.

По его словам, пострадавший в драке мальчик оказался в такой ситуации не впервые и имеет репутацию конфликтного ребенка. Утром в школу пришли родители и других одноклассников, которые хотели принять участие в разговоре, потому что конфликты в классе происходят очень часто.

"Но они были, собственно, не присутствовали. Этот разговор завершился тем, что родители извинились за поведение своих детей", — подчеркнул Закалюк.

Родители, вероятно, недовольные завершением встречи вышли из кабинета директора на улицу. Там их ждали остальные взрослые.

"Далее произошел конфликт между самими родителями. Сначала между мамами, где вступился один из родителей, в эту ситуацию вмешался. Позже уже этот папа, который был в кабинете, также вышел", — рассказал директор образовательного департамента.

На фоне конфликта между двумя мужчинами вспыхнул спор. Один из них имел при себе оружие, которое решил применить. Во дворе прогремели четыре выстрела. Тогда вызвали полицию и позвали всех остальных.

"В школе присутствовал школьный офицер полиции. Но он как раз в момент, когда это все начиналось, был в классе с детьми, потому что имел профориентационный урок. Он быстро выбежал сюда. И, собственно, уже он фактически завершил этот конфликт, где попросил отца оставить этот пистолет. И уже дальше начали работать правоохранительные органы", — добавил Закалюк.

Корреспондентка "Новини.LIVE" передала, что раненого мужчину госпитализировали в больницу Святого Луки. Его состояние оценивается как стабильное. Второй мужчина тоже обратился за медицинской помощью.

Напомним, 24 ноября во дворе средней общеобразовательной школы №13 произошла стрельба. Один из мужчин получил ранения в живот и ногу, дети не пострадали. В полиции информировали, что ссора между родителями детей началась еще в помещении, а затем переросла в драку на улице.

Мэр Львова Андрей Садовый осудил конфликт с применением оружия. По его словам, родители пришли в школу из-за конфликта между их детьми, которые учатся в 3 классе. В больнице сообщали, что пострадавшего доставили в операционную.