В Польше задержали украинского подростка из-за нестандартного хобби: что он совершил (видео)

В центре Варшавы готовят рождественскую ярмарку, посетители которой смогут взглянуть на город с 55-метрового колеса. Пока местные ждут официального укрытия 28 ноября, украинец уже там побывал, после чего в дом его тети пришла полиция.

15-летний подросток из Украины попал в полицию после того, как поднялся на колесо обозрения возле Дворца культуры и науки в Варшаве. В этом году в польской столице впервые откроют рождественскую ярмарку по образцу других городов. Однако украинец не стал ждать, чтобы насладиться этой атмосферой. Об инциденте 25 ноября сообщили в издании Wprost.

Варшавскую ярмарку готовят на Площади Дефиляд. Организаторы анонсировали более 100 лотков с подарками, изделиями ручной работы и рождественскими сувенирами. Кроме того, там будут работать гастрономическая зона и зимний открытый кинотеатр. Среди масштабных декораций — самое высокое в Польше колесо обозрения высотой 55 метров.

Официальное открытие ярмарки запланировано на 28 ноября, но еще до этого там произошел инцидент. В сети появилось видео, на котором неизвестный поднимается по конструкции колеса. Кадры вызвали волну возмущения и вопросов.

"А что, если бы он подложил туда взрывчатку и взорвал ее в часы наибольшей нагрузки этой мельницы? Это же именно центр Варшавы. Зашел, вышел и все", — написал, в частности, пользователь Krengiel 22 ноября.

Что говорят в полиции

25 ноября пресс-служба полиции Варшавы ответила на публикацию Krengiel. Она проинформировала, что лицо с видео установили и задержали. Нарушителем оказался 15-летний гражданин Украины.

"Подросток был удивлен визитом полицейских к его месту жительства. Молодой человек признался в содеянном, объяснив правоохранителям, что лазание на различные конструкции является его увлечением. В его комнате полицейские нашли и изъяли камеру GoPro, перчатки, которые он использовал для лазания, и ноутбук", — рассказали в ведомстве.

Правоохранители проверили, что несовершеннолетний украинец находится на территории Польши легально. Они отметили, что парень находится под ежедневной опекой тети.

Полиция получила заявления от администратора Варшавской ярмарки, территория которой была закрыта на момент инцидента. Предварительно ведется расследование по статье о незаконном проникновении. В СМИ уточнили, что в соответствии с законодательством за это может грозить штраф, ограничение свободы или лишение свободы на срок до года.

