Подрыв железной дороги в Польше: прокурор инициирует европейский ордер на арест двух украинцев (фото)

В Польше прокуратура подала в окружной суд Варшавы ходатайство о выдаче европейского ордера на арест двух украинцев, которых подозревают в подрыве железнодорожного пути. По данным польских правоохранителей, оба мужчины сбежали в Беларусь.

О том, что подозреваемым в диверсии в Польше украинцам Евгению Иванову и Александру Петрову просят объявить ордер на арест, пишет 1 декабря RMF24 со ссылкой на спикера Национальной прокуратуры Пшемыслава Новака. Саботаж был совершен 16 ноября на железнодорожной инфраструктуре недалеко от станции Мика.

Суд 27 ноября удовлетворил ходатайство прокурора и избрал 41-летнему Евгению Иванову и 39-летнему Александру Кононову меру пресечения, а на следующий день был выдан ордер на их обыск.

Главное управление полиции Варшавы разыскивает подозреваемых, которые могли сбежать в Беларусь.

Александр Кононов (слева) и Евгений Иванов (справа) Фото: Полиция Польши

Прокуратура предъявила Кононову и Иванову обвинения в совершении актов саботажа террористического характера от имени разведывательных служб Российской Федерации против Республики Польша. Мужчин обвиняют по трем статьям (акты саботажа от имени иностранной разведки, создание угрозы катастрофы в наземном движении и использование взрывчатки), им грозит наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Диверсии в Польше: что известно

16 ноября в Польше диверсанты взорвали пути возле станции Мика, чтобы помешать движению поездов между Варшавой и Демблином Люблинского воеводства. Премьер-министр Польши Дональд Туск отмечал, что этот маршрут "имеет решающее значение для доставки помощи Украине". 18 ноября Дональд Туск сообщил, что по информации следствия железную дорогу в Польше взорвали двое украинцев, которые работали на российские спецслужбы.

Польское Centralne Biuro Śledcze Policji 24 ноября сообщило, что по подозрению в подрыве железной дороги в Польше арестован украинец Владимир Б., который по данным следствия также работал на россиян и помогал непосредственным исполнителям Александру К. и Евгению И. разведать местность и подготовить взрыв.