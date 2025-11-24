Подрыв железной дороги в Польше: за диверсию арестован украинец, детали

Украинца по имени Владимир Б. задержали польские правоохранители 20 ноября. Его обвиняют в том, что он действовал в интересах российской разведки.

Мужчину подозревают в пособничестве при организации диверсии на железной дороге, сообщает сегодня, 24 ноября, Centralne Biuro Śledcze Policji.

По версии прокуратуры, задержанный помогал непосредственным исполнителям диверсий (Александру К. и Евгению И.) в разведке местности и подготовке и работал на россиян.

В частности, как утверждает следствие, в ноябре 2025 года Владимир Б. отвез Евгения И. в район планируемой диверсии, а тот выбрал место для закладки взрывчатки и установки металлического элемента на рельсах.

Польские следователи установили, что для организации теракта россияне использовали социальную платформу Telegram.

Владимиру Б. предъявлено обвинение в пособничестве и подстрекательстве к актам саботажа на железнодорожной инфраструктуре, он арестован.

Диверсия на железной дороге в Польше: что известно

В середине ноября в течение суток в Польше случились два инцидента на железнодорожной ветке, идущей к границе с Украиной.

Сначала повреждение железнодорожной инфраструктуры обнаружили в районе города Жичин под Варшавой. Позже был подорван участок железной дороги на маршруте из Варшавы в Люблин, который критически важен для доставки гуманитарной помощи в Украину.

17 ноября премьер-министр Польши Дональд Туск, выступая в Сейме, рассказал, что в преступлениях подозреваются двое украинцев, завербованных российскими спецслужбами. Один из них был осужден во Львове в мае за акты саботажа в Украине, а другой — житель Донбасса — приехал в Польшу из Беларуси вместе с первым подозреваемым осенью непосредственно перед инцидентом.

Расследование по делу ведут спецгруппа Национальной прокуратуры, Центральное следственное бюро Польши и другие правоохранительные органы. Сейчас устанавливаются другие причастные к диверсиям лица.

Представитель спецслужб Польши Яцек Добжинский 18 ноября подтвердил, что диверсию на польской железной дороге устроили российские спецслужбы.