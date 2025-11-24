Підрив залізниці в Польщі: за диверсію заарештовано українця, деталі

Українця на ім'я Володимир Б. затримали польські правоохоронці 20 листопада. Його звинувачують у тому, що він діяв в інтересах російської розвідки.

Чоловіка підозрюють у пособництві під час організації диверсії на залізниці, повідомляє сьогодні, 24 листопада, Centralne Biuro Śledcze Policji.

За версією прокуратури, затриманий допомагав безпосереднім виконавцям диверсій (Олександру К. і Євгену І.) у розвідці місцевості та підготовці і працював на росіян.

Зокрема, як стверджує слідство, у листопаді 2025 року Володимир Б. відвіз Євгена І. до району планованої диверсії, а той обрав місце для закладання вибухівки та встановлення металевого елемента на рейках.

Польські слідчі встановили, що для організації теракту росіяни використовували соціальну платформу Telegram.

Володимиру Б. висунуто обвинувачення в пособництві та підбурюванні до актів саботажу на залізничній інфраструктурі, його заарештовано.

Диверсія на залізниці в Польщі: що відомо

У середині листопада протягом доби в Польщі трапилися два інциденти на залізничній гілці, що йде до кордону з Україною.

Спочатку пошкодження залізничної інфраструктури виявили в районі міста Жичин під Варшавою. Пізніше було підірвано ділянку залізниці на маршруті з Варшави до Любліна, що критично важлива для доставлення гуманітарної допомоги в Україну.

17 листопада прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, виступаючи в Сеймі, розповів, що у злочинах підозрюють двох українців, завербованих російськими спецслужбами. Одного з них було засуджено у Львові в травні за акти саботажу в Україні, а інший — мешканець Донбасу — приїхав до Польщі з Білорусі разом із першим підозрюваним восени безпосередньо перед інцидентом.

Розслідування у справі ведуть спецгрупа Національної прокуратури, Центральне слідче бюро Польщі та інші правоохоронні органи. Наразі встановлюються інші причетні до диверсій особи.

Представник спецслужб Польщі Яцек Добжинський 18 листопада підтвердив, що диверсію на польській залізниці влаштували російські спецслужби.