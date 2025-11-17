В Польше диверсанты взорвали колею, по которой шла помощь Украине: вырвали метр рельсов (видео, фото)

Премьер-министр Польши Дональд Туск официально подтвердил, что на польской железной дороге произошел "акт саботажа", в результате чего под угрозой оказалась перевозка военной помощи в Украину. Неизвестные повредили железнодорожные пути, и это вовремя заметил водитель электропоезда.

Инцидент по железной дороге произошел возле станции Мика и должен был помешать движению поездов между станциями Варшава и Демблин Люблинского воеводства, сообщил Туск на странице X (Twitter). На месте событий работают правоохранители и следователи, но предварительно подтверждается версия об умышленном подрыве. Выяснили, что сдетонировало взрывное устройство и разрушило железнодорожные пути.

Заявление Туска появилось утром 17 ноября. На видео с польским чиновником — железнодорожный поезд из нескольких вагонов, а также железнодорожники, полицейские и военные. Среди прочего, в кадр попал мост, но премьер не уточнил, касалась ли диверсия этого сооружения, но отметил, что был взрыв.

Відео дня

"Мы находимся на месте взрыва вблизи Гарволина, возле станции Мика. Взрыв, вероятнее всего, имел целью подорвать поезд на линии Варшава-Дэмбли. К сожалению, нет сомнений, что мы имеем дело с актом саботажа. К счастью, трагедии не произошло", — сказал Туск.

Польский чиновник также добавил, что мог произойти инцидент и южнее указанной точки.

"К сожалению, как мы теперь знаем, подобный инцидент мог произойти в южной части этого района на том же железнодорожном пути, где также столкнулись с попыткой дестабилизации и уничтожения железнодорожной инфраструктуры, что также могло привести к аварии поезда", — прозвучало на видео.

Министр уточнил, что диверсия на железнодорожном пути "Варшава-Люблин" направлена, с одной стороны, на гражданскую инфраструктуру, а с другой — на маршрут, который "имеет решающее значение для доставки помощи Украине".

Между тем OSINTеры установили вероятные координаты места, возле которого Дональд Туск записал видео о диверсии. Речь идет о точке с координатами 51.6704754N, 21.7522119E — возле населенного пункта Жичин, на полпути между Варшавой и Люблином.

Диверсия в Польше — где повредили железнодорожные пути Фото: Google Maps

Диверсия в Польше — детали

Об инциденте на железной дороге польские медиа сообщили 16 ноября. Выяснилось, что в 7:30 по местному времени машинист поезда № 12713 компании Koleje Mazowieckie ехал по маршруту Варшавы в Демблин и заметил поврежденную колею на участке Демблин-Жичин. Вероятная причина — отсутствие около метра железнодорожных рельсов. Машинист вовремя затормозил и вызвал соответствующие службы. Медиа отметили, что рядом с Жичином расположено "подразделение 3-й региональной базы логистики, где хранятся военные запасы горючего".

"На момент инцидента в поезде находились двое пассажиров и несколько членов экипажа. Никто не пострадал. Предварительный осмотр выявил повреждение участка пути, что привело к остановке поезда. Движение железнодорожных путей на соседнем пути поддерживается", — говорится в официальном заявлении полиции Мазовецкого воеводства.

Событие на железной дороге подтвердила местная полиция, которая заявила о начале расследования. Тем временем в сети появились фото с места событий. В аккаунте X с названием Dyspozytura Trakcji — изображение поврежденных рельсов. В канале Miejski Reporter показали группу машин правоохранителей рядом с возможным местом инцидента.

Отметим, 10 ноября Польша пострадала от еще одной диверсии — от налета двух десятков российских дронов. Польские воздушные силы подняли по тревоге и они сбили несколько целей. В то же время выяснилось, что некоторые российские БпЛА пролетели сотни километров и добрались почти до побережья Балтийского моря.

Напоминаем, 5 ноября польские медиа рассказали о собственной системе антидроновой борьбы, которую развернет Польша, не ожидая "стены дронов" ЕС.