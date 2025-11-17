У Польщі диверсанти підірвали колію, якою йшла допомога Україні: вирвали метр рейок (відео, фото)

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск офіційно підтвердив, що на польській залізниці відбувся "акт саботажу", внаслідок чого під загрозою опинилось перевезення військової допомоги в Україну. Невідомі пошкодили залізничну колію, і це вчасно помітив водій електропоїзда.

Інцидент за залізниці відбувся біля станції Міка і мав завадити руху поїздів між станціями Варшава та Демблін Люблінського воєводства, повідомив Туск на сторінці X (Twitter). На місці подій працюють правоохоронці та слідчі, але попередньо підтверджується версія про навмисний підрив. З'ясували, що здетонував вибуховий пристрій та зруйнував залізничну колію.

Заява Туска з'явилась зранку 17 листопада. На відео з польським посадовцем — залізничний потяг з кількох вагонів, а також залізничники, поліцейські та військові. Серед іншого, у кадр потрапив міст, але прем'єр не уточнив, чи стосувалась диверсія цієї споруди, але зауважив, що був вибух.

"Ми знаходимося на місці вибуху поблизу Гарволіна, біля станції Міка. Вибух, найімовірніше, мав на меті підірвати поїзд на лінії Варшава-Демблі. На жаль, немає сумнівів, що ми маємо справу з актом саботажу. На щастя, трагедії не сталося", — сказав Туск.

Польський посадовець також додав, що міг статись інцидент і південніше вказаної точки.

"На жаль, як ми тепер знаємо, подібний інцидент міг статися в південній частині цього району на тій самій залізничній колії, де також зіткнулися зі спробою дестабілізації та знищення залізничної інфраструктури, що також могло призвести до аварії поїзда", — пролунало на відео.

Міністр уточнив, що диверсія на залізничному шляху "Варшава-Люблін" спрямована, з одного боку, на цивільну інфраструктуру, а з іншого — на маршрут, який "має вирішальне значення для доставки допомоги Україні".

Тим часом OSINTери встановили ймовірні координати місця, біля якого Дональд Туск записав відео про диверсію. Ідеться про точку з координатами 51.6704754N, 21.7522119E — біля населеного пункту Жичин, на півдорозі між Варшавою та Любліном.

Диверсія у Польщі - де пошкодили залізничну колію Фото: Google Maps

Диверсія у Польщі — деталі

Про інцидент на залізниці польські медіа повідомили 16 листопада. З'ясувалось, що о 7:30 за місцевим часом машиніст потяга № 12713 компанії Koleje Mazowieckie їхав за маршрутом Варшави до Дембліна і помітив пошкоджену колію на ділянці Демблін-Жичин. Орієнтовне походження — відсутність близько метра залізничних рейок. Машиніст вчасно загальмував та викликав відповідні служби. Медіа зауважили, що поруч з Жичином розташовано "підрозділ 3-ї регіональної бази логістики, де зберігаються військові запаси пального".

"На момент інциденту в поїзді перебували двоє пасажирів та кілька членів екіпажу. Ніхто не постраждав. Попередній огляд виявив пошкодження ділянки колії, що призвело до зупинки поїзда. Рух залізничних шляхів на сусідній колії підтримується", — ідеться в офіційній заяві поліції Мазовецького воєводства.

Подію на залізниці підтвердила місцева поліція, яка заявила про початок розслідування. Тим часом у мережі з'явились фото з місця подій. У акаунті X з назвою Dyspozytura Trakcji — зображення пошкоджених рейок. У каналі Miejski Reporter показали групу машин правоохоронців поруч з можливим місцем інциденту.

Зазначимо, 10 листопада Польща постраждала від ще однієї диверсії — від нальоту двох десятків російських дронів. Польські повітряні сили підняли по тривозі і вони збили кілька цілей. Водночас з'ясувалось, що деякі російські БпЛА пролетіли сотні кілометрів і дістались майже узбережжя Балтійського моря.

Нагадуємо, 5 листопада польські медіа розповіли про власну систему антидронової боротьби, яку розгорне Польща, не очікуючи "стіни дронів" ЄС.