Не чекає "стіну дронів" від ЄС: Польща запускає власну систему боротьби з БПЛА

Польща планує створити національну систему оборони від дронів протягом кількох місяців, не чекаючи на застопорену ініціативу Європейського союзу.

Міністерство оборони Польщі оголосить цього місяця про інвестиції в технології для виявлення, глушіння та нейтралізації ворожих безпілотників у рамках ширшої програми протиповітряної оборони. Про це сказав заступник міністра оборони Цезарій Томчик в інтерв'ю Bloomberg.

"Ми погоджуємося з ідеєю посилення оборони неба над усім Європейським Союзом і готові розглянути зовнішні пропозиції чи рішення. Але ми надаємо пріоритет національним проєктам", — сказав Томчик.

За словами чиновника, "стіна дронів" ЄС може "доповнити" польську систему в майбутньому. Він наголосив, що Польща має намір використовувати повною мірою зовнішні інструменти, якщо вони з’являться.

Заступник міністра оборони Польщі також повідомив, що для фінансування захисної системи країни планують використати нову програму оборонних позик ЄС SAFE, однак відмовився розкрити більше подробиць.

За даними видання, уряд у Варшаві хоче, щоб перші нові антидронові системи були введені в експлуатацію протягом трьох місяців після оголошення про ініціативу. Повне розгортання польської "стіни дронів" планують завершити протягом двох років.

"Зброя для боротьби з дронами має бути комплексною. Вона повинна складатися з різних датчиків та ефекторів, що працюють одночасно, спочатку виявляючи та ідентифікуючи об’єкти, а потім нейтралізуючи їх", — додав Томчик.

Нагадаємо, раніше у ЄС заявили про намір створити "стіну безпілотників" на східному кордоні, у якій будуть використовуватися випробувані в Україні технології.

Фокус також повідомляв, що під час саміту країн Європейського союзу у Копенгагені політичні лідери не дійшли згоди щодо будівництва "стіни дронів".