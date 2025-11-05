Не ждет "стену дронов" от ЕС: Польша запускает собственную систему борьбы с БПЛА

Польша планирует создать национальную систему обороны от дронов в течение нескольких месяцев, не дожидаясь застопоренной инициативы Европейского союза.

Министерство обороны Польши объявит в этом месяце об инвестициях в технологии для обнаружения, глушения и нейтрализации вражеских беспилотников в рамках более широкой программы противовоздушной обороны. Об этом сказал заместитель министра обороны Цезарий Томчик в интервью Bloomberg.

"Мы согласны с идеей усиления обороны неба над всем Европейским Союзом и готовы рассмотреть внешние предложения или решения. Но мы отдаем приоритет национальным проектам", — сказал Томчик.

По словам чиновника, "стена дронов" ЕС может "дополнить" польскую систему в будущем. Он подчеркнул, что Польша намерена использовать в полной мере внешние инструменты, если они появятся.

Заместитель министра обороны Польши также сообщил, что для финансирования защитной системы страны планируют использовать новую программу оборонных займов ЕС SAFE, однако отказался раскрыть больше подробностей.

По данным издания, правительство в Варшаве хочет, чтобы первые новые антидронные системы были введены в эксплуатацию в течение трех месяцев после объявления об инициативе. Полное развертывание польской "стены дронов" планируют завершить в течение двух лет.

"Оружие для борьбы с дронами должно быть комплексным. Оно должно состоять из различных датчиков и эффекторов, работающих одновременно, сначала выявляя и идентифицируя объекты, а затем нейтрализуя их", — добавил Томчик.

Напомним, ранее в ЕС заявили о намерении создать "стену беспилотников" на восточной границе, в которой будут использоваться испытанные в Украине технологии.

Фокус также сообщал, что во время саммита стран Европейского союза в Копенгагене политические лидеры не пришли к согласию относительно строительства "стены дронов".