"Стена дронов" от атак РФ: европейцы объяснили, почему не будут ее строить

Во время саммита стран Европейского Союза в Копенгагене политические лидеры не пришли к согласию относительно строительства "стены дронов" для защиты от провокаций РФ. Стаи беспилотников, кибератаки, гибридные угрозы, пролеты самолетов, — ни один из этих инцидентов не заставил европейцев начать что-то делать, кроме как "болтать", написало Politico.

Очередной саммит ЕС, который провели на фоне угроз войны, завершился одними лишь разговорами, говорится в обзоре Politico. Представители Франции, Германии, Польши, других стран, а также лидер Евросовета Урсула фон дер Ляйен, говорили четыре часа подряд, но "большинство ключевых вопросов оставались нерешенными".

Источники медиа уточнили, что на повестке дня было три вопроса: "стена дронов", предоставление Украине 140 млрд евро активов РФ, вопрос вступления Украины в ЕС. Когда касались вопроса о совместной защите от дронов, канцлер Германии Фридрих Мерц вспоминал, например, о проблемах национального суверенитета, отметили собеседники Politico.

"В дополнение, не понятно, будет ли любой из этих планов готов к подписанию, когда 27 лидеров встретятся в Брюсселе в конце октября. Никогда не ожидалось, что решение по этим вопросам будет принято за одну ночь", — написало медиа.

Медиа пообщалось с чиновниками, которые присутствовали на саммите. Выяснилось, что политики планировали обсуждать вопрос "стены дронов" и провокаций РФ и должны были выделить на это не более двух часов. В итоге речи растянулись на четыре часа, поскольку каждый хотел высказаться и говорил дольше, чем был должен. При этом звучали слова "конфронтация с РФ", "гибридная война", "четкая эскалация со стороны РФ", "угрозы РФ", но реальных совместных решений по защите от атак Кремля не будет, подытожило Politico.

"Хотя саммит и был заявлен как быстрая встреча для согласования широкого объема беспрецедентных дополнительных военных возможностей блока и дополнительной поддержки Украины, смысла в нем не было. Большинство ключевых вопросов остались без ответа", — отмечается в статье.

Провокации РФ — детали

Отметим, Фокус писал о провокациях РФ, после которых страны Европы выразили обеспокоенность относительно собственной безопасности. Речь идет о налете почти 20 дронов на Польшу и регулярном появлении российских беспилотников в Румынии, о БПЛА неизвестного происхождения над Данией, Норвегией, Германией и другими странами ЕС. Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что неизвестные дроны запускаются с российских танкеров, которые проходят рядом с европейскими странами.

1 октября агентство Bloomberg написало, что европейцы не договорятся о "стене дронов" для защиты от провокаций РФ. Среди причин — отсутствие денег, сложное согласование авиарейсов и сложность совместной работы разрозненных систем обороны.

Между тем о "стене дронов" НАТО говорили еще весной 2024 года. В мае министры Финляндии, Норвегии, Польши, Латвии, Литвы и Эстонии собрались поговорить по этому вопросу, согласились, что надо что-то делать, но о дальнейших действиях решения не было.

Напоминаем, 28 сентября медиа The Telegraph написало о возможности накрытия Украины системой ПВО Европы: какие регионы имели шанс получить защиту.