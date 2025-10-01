Пиар-акция от чиновников ЕС: почему проект "стены дронов" не будет реализован, — Bloomberg

Европейский союз вряд ли сможет в ближайшее время реализовать план по созданию так называемой “стены дронов” вдоль восточного фланга НАТО. Данная инициатива больше похожа на политическую пиар-акцию, чем на технически и организационно осуществимый проект, объяснили аналитики Bloomberg.

После заявления председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о планах построить "стену дронов", Брюссель ищет пути реализации замысла, пишет в своем материале агентство Bloomberg.

Толчком для данной инициативы послужили инциденты с полетами российских беспилотников в воздушном пространстве стран-членов Североатлантического альянса. В частности, инцидент в Польше, когда для перехвата дронов была поднята авиация и задействованы дорогостоящие средства поражения, что показало неэффективность систем ПВО НАТО в контексте современной войны.

Таким образом ожидается, что 1 октября в Копенгагене лидеры ЕС обсудят перспективы инициативы, однако ключевая проблема — финансирование — может отсрочить ее запуск на многие годы. Так министр обороны Германии Борис Писториус прямо заявил, что речь даже не идет о сроках "три-четыре года", а скорее о более длительной перспективе.

Один из источников агентства, знакомый с ситуацией, назвал эту идею пиар-акцией, за которой "сокрыта сложная реальность". В частности, основными препятствиями для реализации идеи остаются:

необходимость координации между национальными и региональными инициативами;

сложности интеграции беспилотных систем в перегруженное гражданское воздушное пространство Европы;

отсутствие достаточных возможностей в сфере ПВО и ПРО у стран ЕС.

Ажиотаж вокруг беспилотников рискует затмить более серьезную проблему: Европа практически полностью зависит от США в сфере противоракетной обороны дальнего радиуса действия. Так президент Латвии Эдгар Ринкевич напомнил, что технология развивается столь стремительно, что проекты, актуальные в 2024 году, могут устареть уже в октябре 2025-го. По его словам, строительство "стены дронов" следовало начинать "год или два назад".

Источник Bloomberg указал еще на один фактор риска — финансирование. Государства ЕС должны в течение ближайших двух месяцев подать проекты, которые могут претендовать на средства кредитного фонда в размере 150 млрд евро. Однако новые источники финансирования появятся только с началом следующего бюджетного цикла — в 2028 году.

Напомним, журналисты британской Finanical Times сообщили, что НАТО спешит потратить миллиарды на создание "стены дронов" после недавних вторжений российских беспилотников в воздушное пространство Европы. Инициатива должна быть реализована на восточной границе - в ней будут использовать испытанные в Украине технологии.