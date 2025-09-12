Эффективность ПВО всего 15%: НАТО ищет дешевое оружие против дронов РФ, — Politico

Средства противовоздушной обороны стран-членов НАТО, стоимостью десятков миллионов долларов, не справились с атакой дронов Российской Федерации в Польше. Эффективность ПВО альянса оказалась в 5–6 раз меньше, чем у Украины. Учитывая это, НАТО начало искать более дешевое оружие и некоторые продвижения уже есть.

Меры Североатлантического альянса против российских дронов оказались экономически неэффективными, написало Politico. В небо подняли дорогостоящие истребители F-16 и F-35, топливозаправщик, самолет ДРЛО, работал ЗРК Patriot, запускали ракеты за 400 тыс. долл. В итоге сбили 3–4 БпЛА из 19–23, которые залетели в Польшу. Между тем Украина каждый раз демонстрирует сбитие на уровне 80–90%, говорится в статье. В НАТО решили обратиться к опыту украинцев и что-то изменить в собственной системе ПВО.

Медиа напомнило о событиях в Польше и уточнило, что F-35 отработало по пяти российским целям, которые летели в направлении военной базы в Жешуве (сбили не все). Итог отражения атаки дронов Москвы показал, что есть несоответствие "между дешевым снаряжением России и дорогим военным ответом".

"Что мы будем делать, каждый раз посылать F-16 и F-35? Это не жизнеспособно. Нам нужно лучше оснастить себя системами борьбы с дронами", — привело медиа позицию представителя Ульрике Франке из Европейского совета по международным отношениям.

В статье отмечается, что система ПВО НАТО считается самым слабым звеном обороны. Именно из этих соображений ЕС в рамках программы SAFE выделил 135 млрд евро на улучшение воздушной защиты Европы. При этом учтут опыт Украины, которая не считает, что дорогие Patriot, SAMP/T "не является лучшим вариантом". Politico перечислило, какие шаги сделали или планируют сделать:

контрдроны — о закупке заявил генсек НАТО Марк Рютте;

ракеты Nimbrix — это недорогая разработка компании Saab (Швеция), которая сбивает дроны на малой высоте;

лазерные системы борьбы с дронами — демонстрационные модели приобрело агентство закупок вооружений Франции (DGA). Обратили внимание на наработки MBDA, Safran, Thales и Cilas;

разработки стартапов по противодействию дронам — о деталях Politico не рассказало;

электронные средства противодействия — воспользуются опытом Украины.

В планах НАТО — изменить стратегию закупок. В частности, чтобы быстро наладить оборону от РФ, не будут требовать от производителей сервисного обслуживания на 20 лет и будут покупать небольшие партии по 10, 15, 20, 50 ед.

"Не имеет значения, не сможет ли компания, которая его разрабатывает, обеспечить техническое обслуживание в течение 20 лет, потому что через год эта вещь либо исчезнет из эксплуатации, либо устареет", — подытожил начальник Генерального штаба обороны Франции генерал Тьерри Буркхард для Politico.

Дроны в Польше — что произошло 10 сентября

НАТО отреагировало на появление дронов в Польше, которое состоялось в ночь на 10 сентября. ВС РФ запустили по Украине более 400 дронов различных типов и около 40 ракет, а на территорию соседней страны залетело от 19–23 БпЛА. Инцидент подтвердили оперативное командование Польши: также уточнило, что приняли решение применить оружие. Утром власти сообщили, что удалось обезвредить 3–4 дрона РФ из 19–23 (числа различаются у представителей власти и в подсчетах медиа).

Остальные беспилотники упали в разных регионах Польши: на карте видим, что большинство БПЛА — в восточных воеводствах, но минимум один добрался до Балтики. Один дрон типа "Гербера" зацепился за провода электропередач и упал на дом семейной пары поляков в Люблинском воеводстве: люди не пострадали.

Дроны в Польше — как выглядит карта падения обломков БПЛА РФ 10 сентября Фото: X (Twitter)

Отметим, 11 сентября ряд западных СМИ заявили, что часть дронов в Польше летели в направлении Жешува и угрожали учебному центру НАТО и аэропорту, через который Украина получает военную помощь. Кроме того, были беспилотники, которые пересекли границу Литвы.

Напоминаем, 12 сентября глава МИД Радослав Сикорский и премьер-министр Дональд Туск возразили Дональду Трампу, который сказал, что дроны в Польше — это ошибка.