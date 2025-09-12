Ефективність ППО всього 15%: НАТО шукає дешеву зброю проти дронів РФ, — Politico

Засоби протиповітряної оборони країн-членів НАТО, вартістю десятків мільйонів доларів, не впорались з атакою дронів Російської Федерації у Польщі. Ефективність ППО альянсу виявилась у 5-6 разів менша, ніж в України. З огляду на це НАТО почало шукати дешевшу зброю і деякі просування вже є.

Заходи Північноатлантичного альянсу проти російських дронів виявили економічно неефективними, написало Politico. У небо підняли дороговартісні винищувачі F-16 та F-35, паливозаправник, літак ДРЛВ, працював ЗРК Patriot, запускали ракети за 400 тис. дол. В підсумку збили 3-4 БпЛА з 19-23, які залетіли в Польщу. Тим часом Україна щоразу демонструє збиття на рівні 80-90%, ідеться у статті. У НАТО вирішили звернутись до досвіду українців і щось змінити у власній системі ППО.

Медіа нагадало про події в Польщі та уточнило, що F-35 відпрацювало по п'яти російських цілях, які летіли у напрямку військової бази у Жешуві (збили не всі). Підсумок відбиття атаки дронів Москви показав, що є неузгодженість "між дешевим спорядженням Росії та дорогою військовою відповіддю".

"Що ми будемо робити, щоразу надсилати F-16 та F-35? Це не життєздатно. Нам потрібно краще оснастити себе системами боротьби з дронами", — навело медіа позицію представника Ульріке Франке з Європейської ради з міжнародних відносин.

У статті зауважується, що система ППО НАТО вважається найслабшою ланкою оборони. Саме з цих міркувань ЄС у рамках програми SAFE виділило 135 млрд євро на покращення повітряного захисту Європи. При цьому врахують досвід України, яка не вважає, що дорогі Patriot, SAMP/T "не є кращим варіантом". Politico перелічило, які кроки зробили чи планують зробити:

контрдрони — про закупівлю заявив генсек НАТО Марк Рютте;

ракети Nimbrix — це недорога розробка компанії Saab (Швеція), яка збиває дрони на малій висоті;

лазерні системи боротьби з дронами — демонстраційні моделі придбало агентство закупівель озброєнь Франції (DGA). Звернули увагу на напрацювання MBDA, Safran, Thales та Cilas;

розробки стартапів щодо протидії дронам — про деталі Politico не розповіло;

електронні засоби протидії — скористаються досвідом України.

У планах НАТО — змінити стратегію закупівель. Зокрема, щоб швидко налагодити оборону від РФ, не вимагатимуть від виробників сервісного обслуговування на 20 років і купуватимуть невеликі партії по 10, 15, 20, 50 од.

"Не має значення, чи компанія, яка його розробляє, не зможе забезпечити технічне обслуговування протягом 20 років, бо через рік ця річ або зникне з експлуатації, або застаріє", — підсумував начальник Генерального штабу оборони Франції генерал Тьєррі Буркхард для Politico.

Дрони в Польщі — що сталось 10 вересня

НАТО відреагувало на появу дронів у Польщі, яке відбулось в ніч на 10 вересня. ЗС РФ запустила по Україні понад 400 дронів різних типів та близько 40 ракет, а на територію сусідньої країни залетіло від 19-23 БпЛА. Інцидент підтвердили оперативне командування Польщі: також уточнило, що прийняли рішення застосувати зброю. Зранку влада повідомила, що вдалось знешкодити 3-4 дрони РФ з 19-23 (числа різняться у представників влади та у підрахунках медіа).

Решта безпілотників упали у різних регіонах Польщі: на карті бачимо, що більшість БпЛА — у східних воєводствах, але мінімум один дістався до Балтики. Один дрон типу "Гербера" зачепився за дроти електропередач та упав на будинок сімейної пари поляків у Люблінському воєводстві: люди не постраждали.

Дрони в Польщі - як виглядає карта падіння уламків БпЛА РФ 10 вересня Фото: X (Twitter)

Зазначимо, 11 вересня низка західних ЗМІ заявили, що частина дронів у Польщі летіли в напрямку Жешува та загрожували навчальному центру НАТО й летовище, через яке Україна отримує військову допомогу. Крім того, були безпілотники, які перетнули кордон Литви.

Нагадуємо, 12 вересня глава МЗС Радослав Сікорський та прем'єр-міністр Дональд Туск заперечили Дональду Трампу, який сказав, що дрони в Польщі — це помилка.