Дрони РФ цілилися на аеропорт у Жешуві, куди надходить допомога для України, — Spiegel

У цьому польському аеропорту за 70 км від кордону з Україною, в якому також розташований логістичний центр, знаходяться два зенітні ракетні комплекси "Патріот" від Німеччини. І саме на Жешув націлилися щонайменше п'ять російських дронів.

За оцінкою НАТО, винищувачі F-35 з Нідерландів, підняті по тривозі, полювали саме за цими безпілотниками. Адже аеропорт Жешува — один із найважливіших транзитних пунктів для поставок зброї та іншої військової техніки на Україну, пише німецьке видання Spiegel.

Російський дрон у Польщі

Повідомляється, що ці дії Росії відповідають путінській стратегії шпилькових уколів. За допомогою провокацій низького рівня російський президент перевіряє обороноздатність Заходу, і оцінює, наскільки далеко він може зайти.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що російські дрони були навмисно спрямовані на цей курс. "Їм не потрібно було летіти цим маршрутом, щоб досягти України. Немає жодних доказів того, що ці дрони випадково пролетіли над територією Польщі в такій великій кількості на цьому маршруті", — повідомив він, зазначивши, що "можна припустити, що це була навмисна операція".

Пісторіус і його військові колеги вважають, що їхні попередження про російську загрозу підтвердилися. Незабаром канцлер Мерц також заявив: "Росія поставила під загрозу життя людей у державі, яка є членом НАТО і ЄС". Цей безрозсудний вчинок — частина довгого ланцюжка провокацій у регіоні Балтійського моря і на східному фланзі НАТО.

За словами представника альянсу, це перший випадок збиття російських бойових безпілотників над територією НАТО. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц був проінформований про події на східному фланзі НАТО. Берлін зв'язався з польським урядом у Варшаві. Ситуаційний центр федерального уряду при Міністерстві закордонних справ, як і бундесвер, стежив за розвитком подій.

Коли Мерц і його найближчі радники кілька годин потому зустрілися у Відомстві канцлера на брифінгу, головною темою обговорення стали російські безпілотники. Засідання кабінету міністрів, яке відбулося після цього, також було присвячене головним чином подіям, що сталися вночі над східною Польщею. Міністр оборони Борис Пісторіус заявив міністрам, що це безпрецедентна провокація з боку Росії, що російський лідер Володимир Путін випробовує НАТО. Саме так учасники зустрічі пізніше описали це журналістам Spiegel.

Зазначається, що атака російських безпілотників на Польщу — це поворотний момент і ескалація конфлікту з Росією.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України 2022 року президенти США Джо Байден і Дональд Трамп, канцлер Олаф Шольц і його наступник Мерц, а також президент Франції Емманюель Макрон постійно наголошували на тому, що НАТО не повинно дозволити втягнути себе в конфлікт із ядерною Росією. З цієї причини вони не хотіли надавати Україні військову допомогу, і саме тому тепер вони побоюються забезпечувати майбутній мир в Україні власними сухопутними військами.

Однак провокація з безпілотниками ставить Захід перед дилемою, чинячи на нього тиск. Він повинен відреагувати.

Польські військові біля зруйнованого російським дроном будинку Фото: onet.pl

"Як би виглядало, якби НАТО проігнорувало порушення Росією суверенної території одного зі своїх членів? Росія, ймовірно, сприйме це як запрошення до подальших провокацій, до подальшої агресії", — ставлять запитання журналісти.

У НАТО є звід правил, розроблених для підтримання порядку в надзвичайних ситуаціях і надання рекомендацій у заплутаних ситуаціях. Наприклад, є стаття 5 Договору НАТО. У ній ідеться про те, що союзники мають надавати допомогу союзнику, який зазнав нападу. Але статті 5 передує стаття 4: якщо держава-член відчуває загрозу, вона може закликати інші держави для консультацій. Польща скористалася цим правом 10 вересня. Востаннє цей механізм було активовано 24 лютого 2022 року, у день повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск того ж дня заявив про надзвичайну ситуацію. Туск заявив, що у нього немає підстав стверджувати, що Польща перебуває на межі війни, "але межа вже перейдена". За його словами, ситуація небезпечніша, ніж будь-коли раніше, і "ця ситуація наближає нас до відкритого конфлікту ближче, ніж будь-коли з часів Другої світової війни".

Нагадаємо, загалом на території Польщі було знайдено 16 російських дронів. Один із них влетів просто в будинок літньої пари. Врятувало поляків тільки те, що в цей момент вони були на першому поверсі і дивилися новини про атаку безпілотників.

А в Інституті вивчення війни вважають, що Росія готувала напад на Польщу ще з літа.