Дроны РФ целились на аэропорт в Жешуве, куда поступает помощь для Украины, — Spiegel

В этом польском аэропорту за 70 км от границы с Украиной, в котором также находится логистический центр, находятся два зенитных ракетных комплекса "Патриот" от Германии. И именно на Жешув нацелились по меньшей мере пять российских дронов.

По оценке НАТО, истребители F-35 из Нидерландов, поднятые по тревоге охотились именно за этими беспилотниками. Ведь аэропорт Жешува – один из важнейших транзитных пунктов для поставок оружия и другой военной техники на Украину, пишет немецкое издание Spiegel.

Российский дрон в Польше

Сообщается, что эти действия России соответствуют путинской стратегии булавочных уколов. С помощью провокаций низкого уровня российский президент проверяет обороноспособность Запада, и оценивает, насколько далеко он может зайти.

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что российские дроны были намеренно направлены на этот курс. "Им не нужно было лететь этим маршрутом, чтобы достичь Украины. Нет никаких доказательств того, что эти дроны случайно пролетели над территорией Польши в таком большом количестве на этом маршруте", - сообщил он, отметив, что "можно предположить, что это была преднамеренная операция".

Писториус и его военные коллеги считают, что их предупреждения о российской угрозе подтвердились. Вскоре канцлер Мерц также заявил: "Россия поставила под угрозу жизни людей в государстве, являющемся членом НАТО и ЕС". Этот безрассудный поступок – часть длинной цепочки провокаций в регионе Балтийского моря и на восточном фланге НАТО.

По словам представителя альянса, это первый случай сбития российских боевых беспилотников над территорией НАТО. Канцлер Германии Фридрих Мерц был проинформирован о событиях на восточном фланге НАТО. Берлин связался с польским правительством в Варшаве. Ситуационный центр федерального правительства при Министерстве иностранных дел, как и бундесвер, следил за развитием событий.

Когда Мерц и его ближайшие советники несколько часов спустя встретились в Ведомстве канцлера на брифинге, главной темой обсуждения стали российские беспилотники. Последовавшее за этим заседание кабинета министров также было посвящено главным образом событиям, произошедшим ночью над восточной Польшей. Министр обороны Борис Писториус заявил министрам, что это беспрецедентная провокация со стороны России, что российский лидер Владимир Путин испытывает НАТО. Именно так участники встречи позже описали это журналистам Spiegel.

Отмечается, что атака российских беспилотников на Польшу – это поворотный момент и эскалация конфликта с Россией.

С начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины в 2022 году президенты США Джо Байден и Дональд Трамп, канцлер Олаф Шольц и его преемник Мерц, а также президент Франции Эмманюэль Макрон постоянно подчеркивали, что НАТО не должно позволить втянуть себя в конфликт с ядерной Россией. По этой причине они не хотели оказывать Украине военную помощь, и именно поэтому теперь они опасаются обеспечивать будущий мир в Украине собственными сухопутными войсками.

Однако провокация с беспилотниками ставит Запад перед дилеммой, оказывая на него давление. Он должен отреагировать.

Польские военные у разрушенного российским дроном дома Фото: onet.pl

"Как бы выглядело, если бы НАТО проигнорировало нарушение Россией суверенной территории одного из своих членов? Россия, вероятно, воспримет это как приглашение к дальнейшим провокациям, к дальнейшей агрессии", - задаются вопросом журналисты.

У НАТО есть свод правил, разработанных для поддержания порядка в чрезвычайных ситуациях и предоставления рекомендаций в запутанных ситуациях. Например, есть статья 5 Договора НАТО. В ней говорится, что союзники должны оказывать помощь союзнику, подвергшемуся нападению. Но статье 5 предшествует статья 4: если государство-член чувствует угрозу, оно может призвать другие государства для консультаций. Польша воспользовалась этим правом 10 сентября. В последний раз этот механизм был активирован 24 февраля 2022 года, в день полномасштабного вторжения России в Украину.

Премьер-министр Польши Дональд Туск в тот же день заявил о чрезвычайной ситуации. Туск заявил, что у него нет оснований утверждать, что Польша находится на грани войны, "но черта уже перейдена". По его словам, ситуация опаснее, чем когда-либо прежде, и "эта ситуация приближает нас к открытому конфликту ближе, чем когда-либо со времен Второй мировой войны".

Напомним, всего на территории Польши было найдено 16 российских дронов. Один из них влетел прямо в дом пожилой пары. Спасло поляков только то, что в этом момент они были на первом этаже и смотрели новости об атаке беспилотников.

А в Институте изучения войны считают, что Россия готовила нападение на Польшу еще с лета.