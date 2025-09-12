Дрони в Польщі — не помилка: Туск та Сікорський відкинули слова Трампа про "непорозумння" (відео)

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск та глава Міністерства закордонних справ Радослав Сікорський відреагували на заяву Вашингтона щодо дронів Російської Федерації, які проникли вглиб країни. Посадовці заявили, що це не помилка Кремля, а навмисна дія.

Related video

Після слів президента США Дональда Трампа про помилковість атаки дронів на Польщу, у соцмережі X йому публічно відповів глава МЗС. Відповідь була лаконічна — просте заперечення. Після цього з'явилась більш розгорнута відповідь, яка пролунала під час візиту до Києва зранку 12 вересня. Поруч з міністром стояв посол Польщі в Україні, який розповів про пошкодження дипустанови під час попереднього удару РФ по Києву.

На відео посол повідомив, що будівлю посольства відремонтували та відновлюють роботу. У відповідь глава МЗС повторив, що РФ навмисно атакувала його країну, а також Україну.

"У ніч, коли 19 російських безпілотників пролетіли над Польщею, 400 плюс 40 ракет пролетіли над Україною. Це не були помилки", — наголосив він.

У соцмережах і Туск, і Сікорський опублікували лаконічні заяви щодо появи дронів у Польщі. Члени польського уряду спростували заяву очільника США.

"Ні, це не була помилка. Ми також хотіли б, щоб атака безпілотників на Польщу була помилкою. Але це не так. І ми це знаємо", — написали посадовці в Х.

Дрони в Польщі - вислів Сікорського щодо дій Кремля Фото: Скриншот

Дрони в Польщі - вислів Туска щодо дій Кремля Фото: Скриншот

Президент Польщі Кароль Навроцький поки не відповів на припущення Трампа щодо помилки. У дописах, які з'явились в X 10-11 вересня, посадовець заявив про виклик для польської армії, про впевненість у єдності НАТО і про те, що ЗС РФ здійснили провокацію.

Дрони в Польщі — деталі

11 вересня президент США Дональд Трамп вперше офіційно відреагував на дрони в Польщі, які перетнули кордони НАТО в ніч на 10 вересня. На думку глави Білого дому, начебто "сталась помилка".

Зазначимо, Фокус писав про наліт російських дронів на Польщу. В ніч, коли ЗС РФ запустили по Україну понад 400 БпЛА, близько 23 безпілотників залетіли вглиб польської території. Для збиття повітряних цілей у небо підняли три винищувачі: два F-35 та один F-16, працював літак далекого радіолокаційного виявлення та заправник, за об'єктами стежив ЗРК Patriot. Підсумки полювання на ворожі цілі — збили 2-3 дрони, решта — упали самостійно. Для збиття застосували дороговартісні ракети вартістю близько 400 тис. дол., повідомили аналітики.

Регіони, в який виявили російські БпЛА — прилягають до кордонів Білорусі та України: з'ясувалось, що летіли імітатори "Гербери", які виконують роль розвідників. Один з дронів упав на будинок поляків у Люблінському воєводстві: люди не загинули та не отримали поранення, але будинку знесло дах, свідчать фото з соцмереж.

Нагадуємо, 11 вересня агентство Reuters повідомило, що після нальоту дронів на Польщу у цій країні влаштують курси підготовки військових за допомогою України.