Дроны в Польше — не ошибка: Туск и Сикорский отвергли слова Трампа о "недопонимании" (видео)

Премьер-министр Польши Дональд Туск и глава Министерства иностранных дел Радослав Сикорский отреагировали на заявление Вашингтона относительно дронов Российской Федерации, которые проникли вглубь страны. Чиновники заявили, что это не ошибка Кремля, а преднамеренное действие.

После слов президента США Дональда Трампа об ошибочности атаки дронов на Польшу, в соцсети X ему публично ответил глава МИД. Ответ был лаконичен — простое отрицание. После этого появился более развернутый ответ, который прозвучал во время визита в Киев утром 12 сентября. Рядом с министром стоял посол Польши в Украине Петр Лукасевич, который рассказал о повреждении диппредставительства во время предыдущего удара РФ по Киеву.

На видео посол сообщил, что здание посольства отремонтировали и возобновляют работу. В ответ глава МИД повторил, что РФ намеренно атаковала его страну, а также Украину.

"В ночь, когда 19 российских беспилотников пролетели над Польшей, 400 плюс 40 ракет пролетели над Украиной. Это не были ошибки", — подчеркнул он.

В соцсетях и Туск, и Сикорский опубликовали лаконичные заявления относительно появления дронов в Польше. Члены польского правительства опровергли заявление главы США.

"Нет, это не была ошибка. Мы также хотели бы, чтобы атака беспилотников на Польшу была ошибкой. Но это не так. И мы это знаем", — написали чиновники в Х.

Дроны в Польше — высказывание Сикорского относительно действий Кремля Фото: Скриншот

Дроны в Польше — высказывание Туска относительно действий Кремля Фото: Скриншот

Президент Польши Кароль Навроцкий пока не ответил на предположение Трампа об ошибке. В сообщениях, которые появились в X 10-11 сентября, чиновник заявил о вызове для польской армии, об уверенности в единстве НАТО и о том, что ВС РФ совершили провокацию.

Дроны в Польше — детали

11 сентября президент США Дональд Трамп впервые официально отреагировал на дроны в Польше, которые пересекли границы НАТО в ночь на 10 сентября. По мнению главы Белого дома, якобы "произошла ошибка".

Отметим, Фокус писал о налете российских дронов на Польшу. В ночь, когда ВС РФ запустили по Украине более 400 БПЛА, около 23 беспилотников залетели вглубь польской территории. Для сбивания воздушных целей в небо подняли три истребителя: два F-35 и один F-16, работал самолет дальнего радиолокационного обнаружения и заправщик, за объектами следил ЗРК Patriot. Итоги охоты на вражеские цели — сбили 2-3 дрона, остальные — упали самостоятельно. Для сбивания применили дорогостоящие ракеты стоимостью около 400 тыс. долл., сообщили аналитики.

Регионы, в который обнаружили российские БПЛА — прилегают к границам Беларуси и Украины. По обломкам определили, что летели имитаторы "Герберы", которые выполняют роль разведчиков. Один из дронов упал на дом поляков в Люблинском воеводстве: люди не погибли и не получили ранения, но дому снесло крышу, свидетельствуют фото из соцсетей.

Напоминаем, 11 сентября агентство Reuters сообщило, что после налета дронов на Польшу в этой стране устроят курсы подготовки военных с помощью Украины.