"Не в восторге": Трамп считает, что вторжение российских БПЛА в Польшу могло быть "ошибкой"

Массовое вторжение российский ударных беспилотников в воздушное пространство Польши в ночь на 10 сентября могло быть "ошибкой".

Однако Россию нужно наказать даже за приближение к этой линии, заявил в комментарии журналистам президент США Дональд Трамп, пишет Bloomberg.

"Это могло быть ошибкой, но, несмотря на это, я не доволен тем, что связано со всей этой ситуацией", — сказал Трамп.

Он также подчеркнул, что надеется на то, что "все это закончится".

Американский президент добавил, что осудит Россию "даже за то, что она приблизилась к этой линии", и еще несколько раз подчеркнул, что ему это "не нравится".

"Я не в восторге от этого", — отметил Трамп.

Напомним, в ночь на 10 сентября в воздушное пространство Польши залетели российские дроны и польским войскам впервые пришлось их сбивать.

Фокус также писал о том, что РФ атаковала Польшу "шахедами" в ночь, когда туда направлялся спецпосланник Трампа Келлог.