"Не в захваті": Трамп вважає, що вторгнення російських БПЛА в Польщу могло бути "помилкою"

Масове вторгнення російський ударних безпілотників в повітряний простір Польщі у ніч на 10 вересня могло бути "помилкою".

Related video

Проте Росію потрібно покарати навіть за наближення до цієї лінії, заявив в коментарі журналістам президент США Дональд Трамп, пише Bloomberg.

"Це могло бути помилкою, але, попри це, я не задоволений тим, що пов'язано з усією цією ситуацією", — сказав Трамп.

Він також підкреслив, що сподівається на те, що "все це закінчиться".

Американський президент додав, що засудить Росію "навіть за те, що вона наблизилася до цієї лінії", та ще кілька разів наголосив, що йому це "не подобається".

"Я не в захваті від цього", — зазначив Трамп.

Нагадаємо, у ніч на 10 вересня у повітряний простір Польщі залетіли російські дрони і польським військам вперше довелось їх збивати.

Фокус також писав про те, що РФ атакувала Польщу "шахедами" у ніч, коли туди прямував спецпосланець Трампа Келлог.